Лесной бизнес в Бурятии бьется в предсмертных судорогах

Осенняя серия встреч властей республики с лесопользователями обнажила глубину кризиса, в котором погрязла процветавшая в прежние времена отрасль. Разговоры шли вовсе не о развитии, а о выживании - ведь статистика свидетельствует о катастрофическом положении дел. Анализ объемов лесозаготовок показал устойчивую негативную динамику по субъектам ДФО. Бурятия оказалась в числе наиболее пострадавших регионов страны - спад составил целых 20,3%.Сегодня ни для кого не секрет, что ситуация в лесной отрасли нашей страны обросла проблемами. Заготовка древесины упала почти на 10%. Производство лесной продукции по основным видам снизилось до 12%. Причем целлюлозно-бумажная отрасль впервые показала отрицательные значения. Приостановка деятельности предприятий лесного комплекса, сокращение штата сотрудников и введение режима неполной занятости стали пугающей нормой. Эксперты предрекают, что по сравнению с прошлым годом объемы лесозаготовки сократятся еще на 3 - 5%.Из-за высокой процентной ставки лесозаготовители не могут себе позволить взять кредиты, чтобы закупить необходимое оборудование. Опережающий же рост тарифов естественных монополий приводит к росту цен на бензин, электричество, железнодорожные перевозки и пр.Меры для поддержки лесной отрасли, разумеется, применяются. Например, для лесных деклараций, поданных до 1 мая 2025 года, срок хранения и вывоза древесины продлен до 1 мая 2026 года. Сроки выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесному семеноводству, за исключением противопожарных мероприятий, перенесены до 1 июля 2026 года. Однако эти меры носят в основном технический характер и не решают глубинных проблем.В свою очередь, федеральные органы анонсируют другие шаги: «До 1 января 2027 года для лесопользователей будет снято ограничение на заготовку недоиспользованной годовой расчетной лесосеки по лесничеству, при этом объем будет ограничен недоиспользованной расчетной лесосекой за предыдущие три года», - проинформировал оставшихся предпринимателей Рослесхоз. Это значит, что лесопользователи смогут заготавливать больше древесины, так как можно будет использовать объемы, которые не удалось задействовать за предыдущие три года.Кроме того, на недавнем заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации сенаторы предложили снизить экологический сбор для предприятий лесной промышленности, скорректировать пошлины на экспорт и открыть новые каналы сбыта пиломатериалов. Будет ли план поддержки реализован - покажет время. Ну а пока большинство предпринимателей лесного профиля продолжают пребывать в режиме выживания, а не развития.В Бурятии с арендаторами лесных участков этой осенью состоялось сразу несколько встреч.«Мы понимаем, что лесопользователи играют ключевую роль в рациональном использовании и сохранении лесных ресурсов, поэтому открыты к диалогу. Хочется услышать ваши мнения и предложения для достижения максимального взаимодействия и развития лесной отрасли», - отметила на одной такой встрече и. о. начальника Департамента лесного хозяйства по ДФО Александра Босенко.Согласно проведенному анализу, объем лесозаготовки в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) сокращается уже несколько лет. В основном падение идет по Забайкальскому краю, республикам Саха (Якутия) и Бурятия.«У нас снижение объемов лесозаготовки составило 20,3%, - прозвучало на очередном, ноябрьском заседании. - В среднем ежегодное снижение заготовки древесины составляет 19%. Наибольшее произошло в 2023 году. Тогда заготовка упала на 32%».С 2019 по 2025 год количество лесопользователей уменьшилось в целых пять раз - было 832, осталось 159. Столь резкое сокращение участников рынка закономерно привело к обвалам заготовок: «По информации о фактически заготовленной древесине, ее объем упал на 38%. На этот год снижение прогнозируется на 20%», - также сообщили во время встречи с лесными предпринимателями.Наступивший кризис имеет системный характер и обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами. Отсутствие рынка сбыта и высокая себестоимость продукции - основные проблемы отрасли на сегодняшний день.Экспортные перспективы практически уничтожены. «Китай уже вообще не актуален», - констатируют лесозаготовители. Введение же запрета на экспорт бруса толщиной свыше 100 мм окончательно подорвало возможности внешних поставок. «Мы сейчас даже обычную доску отправить не можем. Видите ли, одна сторона у нее не должна превышать 10 см. Это еще «круче», чем запрет на кругляк», - жалуются региональные бизнесмены.Переориентация на внутренний рынок также не принесла ожидаемого результата. «Многое перерабатывалось, когда была льготная ипотека, люди строились. И зимой, и летом спрос был, - вспоминают предприниматели. - Сейчас же все предприятия находятся в условиях выживания. Ни о каком развитии речи не идет. Сохранить бы то, что осталось…».Сравнение с соседними регионами лишь подчеркивает глубину проблемы в Бурятии. Иркутская область, где ситуация выглядит менее плачевной, сделала ставку на внутренний рынок обработанных материалов, пользуясь преимуществами более дешевого электричества, благоприятного ландшафта и развитой железнодорожной сети.«Технологическое отставание нашего региона проявляется в отсутствии современных сушильных камер, стоимость которых достигает 5 - 6 млн рублей за единицу. Однако даже при их приобретении действующие тарифы на электроэнергию сведут на нет потенциальную выгоду, - разводят руками лесопользователи. - Усугубляет ситуацию и многоступенчатая система доставки. У нас как? Ты вот заготовил, на верхнем складе разместил. С верхнего склада вывез на базу, условно в район. С района везешь до Улан-Удэ. Там уже реализуешь на внутреннем рынке, но там нет такого, чтобы покупатель приобрел целую фуру или вагон. Ему надо всего два-три «куба». А как ты за 300 км от города их повезешь?! Затаривать продукцию возможности нет. Это же надо на рынке человека держать. Да и оборотных средств уже нет, чтобы товарный запас держать».Дополнительными факторами, повышающими себестоимость, выступает расчетная лесосека, обязывающая предпринимателей платить за 15 - 60 тыс. куб. м при фактической заготовке в пять раз меньше, а также проблемы с особо защитными участками леса, через которые вывозка древесины попросту невозможна. Завершают картину системного кризиса сезонность товара и блокировка счетов у лесхозов во время пожароопасного периода.«Причем взять объем расчетной лесосеки меньше невозможно, он определен по договорам аренды», - констатируют бизнесмены.В качестве мер спасения лесной отрасли прозвучало такое предложение. В 2023 году постановлением правительства Российской Федерации для лесопромышленников Северо-Западного федерального округа установлен особый режим арендной платы за лесные участки. Стоимость формировалась исходя из фактического объема заготовленной древесины. Кроме того, для них действует субсидия на транспортировку продукции. Опираясь на эту информацию, наши предприниматели предложили рассмотреть возможность изменения регионального коэффициента арендной платы в Бурятии, предоставления субсидий на перевозку древесины, а также обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства и минприроды с предложением о применении опыта СЗФО по внесению арендной платы по факту заготовки и в Республике Бурятия.Присутствующие на очередном заседании предложили много толковых идей. Часть из них касалась особо защитных участков лесов. «В большинстве субъектов нашей страны созданы единые органы исполнительной власти, занимающиеся как вопросами лесного хозяйства, так и лесной промышленности. То есть одно ведомство курирует весь цикл, связанный с ведением лесного хозяйства, предоставлением лесных участков, выполнением всех мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов: лесозаготовка, лесопереработка, реализация, экспорт, а также нормативно-правовое регулирование. В нашей республике этими вопросами занимаются три ведомства: минприроды, Агентство лесного хозяйства и минпромторг. Предлагаем рассмотреть возможность объединения всех функций в одно ведомство. Это должно положительно отразиться на деятельности лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий», - прозвучало во время заседания.Примечательно то, что на законсервированном заводе Байкальской лесной компании (БЛК) в Ильинке простаивает 17 сушильных камер общим объемом 2600 куб. м - ресурс, который также мог бы поддержать угасающую отрасль.«Пусть часть мер хоть и будет временной, но это нам очень поможет, - говорят арендаторы. - Например, введение пониженного коэффициента к арендной плате, субсидирование перевозки древесины хотя бы на год-два, разрешение экспорта продукции шириной более 10 см… Даже временное облегчение позволит нам удержаться на плаву, перестроить логистику, сохранить кадры и технику».Пока чиновники продолжают ограничиваться расплывчатыми обещаниями уточнить информацию для более детального анализа и разработки плана поддержки лесной отрасли, частники постепенно переходят в «серую зону», а легальный бизнес из последних сил балансирует на грани полного прекращения своей деятельности.Такой природный ресурс, как лес, имеет свойство возобновляться. Вопрос только в том, найдутся ли эффективные механизмы для возрождения целой отрасли или же она канет в небытие вместе с последними предприятиями.