Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска получили системное финансирование и единый механизм реализации до 2030 года

Их реализация перешла к системной работе
Текст: Служба информации «Номер один»
Фото: правительство Бурятии

Реализация мастер-планов Улан-Удэ, Северобайкальска и других дальневосточных городов перешла к системной работе – ключевые решения включены в национальные проекты, государственные программы и финансовые инструменты.

Мастер-планы становятся основой для инфраструктурных и социальных инвестиций, обеспеченных финансированием как минимум до 2030 года. Об этом сообщила заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на совещании, посвященном итогам реализации социальных программ и инициатив Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в 2025 году.

Эльвира Нургалиева отметила, что 2025 год стал важным этапом на пути к системной модели развития городов Дальнего Востока. Впервые выстроен единый механизм, который обеспечивает предсказуемое финансирование, прозрачный отбор проектов и долгосрочную устойчивость реализации мастер-планов, создавая основу для комплексного обновления городской среды и повышения качества жизни в макрорегионе. Изменения, предусмотренные мастер-планами, интегрированы в национальные проекты. В пяти нацпроектах сформированы отдельные разделы, учитывающие специфику городов ДФО. В результате в них включено 89 проектов общей стоимостью 209 млрд рублей.

Существующие механизмы финансирования закреплены нормативно. Приняты Правила предоставления казначейских инфраструктурных кредитов с отдельным разделом для Дальнего Востока. В рамках этого инструмента для ДФО и Арктической зоны выделен лимит в 100 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей доведены до регионов в 2025 году.

Кроме того, правительством Российской Федерации утвержден специальный механизм финансового оздоровления регионов, который применяется для реализации мастер-планов Дальнего Востока и Арктики. Регионы получили возможность списывать до двух третей задолженности по бюджетным кредитам при условии направления высвобождаемых средств на мероприятия мастер-планов. Мастер-планы закреплены как приоритетное направление – соответствующие обязательства подтверждены восемью регионами. Общий объём финансирования в рамках этого механизма до 2030 года на мастер-планы составляет 76,6 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей уже направлены на их реализацию в 2025 году.

Для повышения управляемости и прозрачности процессов утверждена методика рейтинга регионов по формированию и реализации объектов инфраструктуры и инвестиционных проектов.

Отдельный блок решений касается коммунальной инфраструктуры. Проекты мастер-планов приоритизированы в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Одобрено выделение средств на реализацию мероприятий в 2025–2027 годах на сумму 8,7 млрд рублей.

Важным элементом стала интеграция мастер-планов в государственные программы. Определен перечень госпрограмм, в рамках которых не менее 5% средств направляются на реализацию мастер-планов. Совокупный прогноз объема финансирования мастер-планов за счет госпрограмм до 2030 года составляет 359 млрд рублей.

По поручению президента России в 2021–2023 годах были разработаны мастер-планы для 25 городов Дальнего Востока. На их основе сформированы комплексные планы реализации, включающие 1057 мероприятий с общим объёмом финансирования 3,6 трлн рублей до 2030 года. На сегодняшний выполнено 165 мероприятий, 254 находятся в стадии строительства, 456 – на стадии проектирования.

мастер-план Улан-Удэ Северобайкальск

29.12.2025 в 11:14
