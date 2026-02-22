Экономика и бизнес 22.02.2026 в 10:36

Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%

Привлечение иностранных инвестиций и технологий в экономику страны показало ошеломляющий результат
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%
Фото: архив «Номер один»

Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар с гордостью объявил о завершении национальным статистическим комитетом составления социально-экономических показателей за 2025 год, продемонстрировав впечатляющий рост реальной экономики страны на 6,8 процента к концу года. Такие темпы экономического роста не наблюдаются у подавляющего большинства государств мира. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ». Эти данные, находящиеся на стадии окончательной доработки, указывают на устойчивый прогресс и позитивную динамику, отмечая период значительных достижений для монгольской экономики.

Ключевыми драйверами этого феноменального роста стали два системообразующих сектора: сельское хозяйство, вклад которого составил 2,9 процента (40% от общего роста), и горнодобывающая промышленность, где значительную роль сыграл проект Ою-Толгой, обеспечивший 1,1 процента экономического подъема. Столь уверенный рост в этих отраслях отражает успешные иностранные инвестиции и эффективное управление ресурсами, демонстрируя потенциал Монголии как значимого игрока на мировом рынке полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции.

Вторая позитивная тенденция, отмеченная премьер-министром, заключается в повсеместном росте реальных и физических показателей экономики. Туристический сектор, в частности, пережил бурный подъем, сгенерировав выручку в размере 700 миллионов долларов США. Число иностранных туристов возросло до 847 200 человек, что свидетельствует о растущей привлекательности Монголии как туристического направления.

Успех Монголии в 2025 году – это не только статистические данные, но и ощутимые результаты устойчивой политики. Рост ВВП, увеличение объемов экспорта, расширение золотовалютных резервов и укрепление фискальной дисциплины являются подтверждением правильности выбранного курса. Стабилизация инфляции, улучшение инвестиционного климата и активизация частного сектора создают прочную основу для дальнейшего развития, привлекая значительные иностранные инвестиции, которые стали одним из ключевых факторов столь впечатляющих темпов роста.

Правительство Монголии, вдохновленное символизмом Года Лошади, который олицетворяет скорость, устойчивость и прогресс, ставит перед собой амбициозную цель – обеспечить, чтобы достигнутый рост транслировался в реальное улучшение жизни граждан.

Теги
Монголия экономика

Все новости

В Улан-Удэ домохозяйку и IT-шника научили создавать подвески в форме юрты
22.02.2026 в 11:46
Горнолыжный комплекс в Улан-Удэ превратят в круглогодичный центр отдыха
22.02.2026 в 11:25
В Улан-Удэ состоялся кибертурнир «Стальное братство»
22.02.2026 в 11:02
Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%
22.02.2026 в 10:36
Воспользовавшись трагедией на Байкале, спекулянты подняли цены
22.02.2026 в 10:27
Боксеры Бурятии завоевали 22 медали чемпионата и первенства ДФО
22.02.2026 в 10:19
Начальник видеостудии стал заслуженным работником культуры Бурятии
22.02.2026 в 10:05
В Монголии число российских туристов выросло на 25%
22.02.2026 в 09:43
Студенты из Бурятии дали концерт в военном госпитале Москвы
22.02.2026 в 09:39
В Госдуме заявили о запрете на выезд на лёд по всей России
22.02.2026 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В Монголии число российских туристов выросло на 25%
2025 год стал рекордным для туристических прибытий из России в Монголию
22.02.2026 в 09:43
VK вытесняет Telegram в Бурятии
20.02.2026 в 16:56
Большой майнинг в Бурятии так и не заработал
Налоговики хотят обанкротить майнинговый дата-центр в Мухоршибири
19.02.2026 в 17:03
Малый бизнес Бурятии оказался на грани закрытия
В новой реальности у предпринимателей остаются всего лишь два выхода
17.02.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru