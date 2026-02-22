Монгольская экономика рекордно выросла почти на 7%

Премьер-министр Монголии Г. Занданшатар с гордостью объявил о завершении национальным статистическим комитетом составления социально-экономических показателей за 2025 год, продемонстрировав впечатляющий рост реальной экономики страны на 6,8 процента к концу года. Такие темпы экономического роста не наблюдаются у подавляющего большинства государств мира. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ». Эти данные, находящиеся на стадии окончательной доработки, указывают на устойчивый прогресс и позитивную динамику, отмечая период значительных достижений для монгольской экономики.

Ключевыми драйверами этого феноменального роста стали два системообразующих сектора: сельское хозяйство, вклад которого составил 2,9 процента (40% от общего роста), и горнодобывающая промышленность, где значительную роль сыграл проект Ою-Толгой, обеспечивший 1,1 процента экономического подъема. Столь уверенный рост в этих отраслях отражает успешные иностранные инвестиции и эффективное управление ресурсами, демонстрируя потенциал Монголии как значимого игрока на мировом рынке полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции.

Вторая позитивная тенденция, отмеченная премьер-министром, заключается в повсеместном росте реальных и физических показателей экономики. Туристический сектор, в частности, пережил бурный подъем, сгенерировав выручку в размере 700 миллионов долларов США. Число иностранных туристов возросло до 847 200 человек, что свидетельствует о растущей привлекательности Монголии как туристического направления.

Успех Монголии в 2025 году – это не только статистические данные, но и ощутимые результаты устойчивой политики. Рост ВВП, увеличение объемов экспорта, расширение золотовалютных резервов и укрепление фискальной дисциплины являются подтверждением правильности выбранного курса. Стабилизация инфляции, улучшение инвестиционного климата и активизация частного сектора создают прочную основу для дальнейшего развития, привлекая значительные иностранные инвестиции, которые стали одним из ключевых факторов столь впечатляющих темпов роста.

Правительство Монголии, вдохновленное символизмом Года Лошади, который олицетворяет скорость, устойчивость и прогресс, ставит перед собой амбициозную цель – обеспечить, чтобы достигнутый рост транслировался в реальное улучшение жизни граждан.