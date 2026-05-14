В Бурятии самозанятость бьет рекорды

Первый квартал текущего года принес республике неожиданный рекорд: по темпам прироста самозанятых и индивидуальных предпринимателей Бурятия ворвалась в пятерку российских лидеров. Рост в 24% - цифра, которая в сытые времена говорила бы о буме малого бизнеса. Но сегодня, когда экономика сжимается, а покупатель считает каждую копейку, за этим показателем стоит не столько предпринимательский азарт, сколько холодный расчет. Эксперты советуют не спешить с аплодисментами. За этими числами чаще кроется не открытие новых цехов, а желание выжить, спрятав доходы под самый щадящий налоговый режим. И оно, судя по всему, будет лишь крепнуть.Алексей, улан-удэнец, три года арендует оборудование для сезонной переобувки. Весной и осенью у него не протолкнуться. Раньше деньги текли на карту наличными и переводами, в особо горячие дни там скапливались суммы, от которых самому становилось не по себе.- Честно говоря, я побоялся, что налоговая меня проверит, - сознается он. В прошлом году Алексей за полчаса зарегистрировался самозанятым через банк, получил приветственный бонус в 10 тыс. рублей и вздохнул свободнее. - Первое время даже налог не платил за счет этого бонуса. И как-то спокойнее стало, когда все официально, - говорит он.Таких как Алексей в республике уже больше 60 тысяч. Шиномонтажники, таксисты, мастера по ремонту, няни, пекари домашних тортов - все они потихоньку выходят из тени. И оказывается, небольшой налог в обмен на сон без кошмаров о проверке – это, вообще-то, выгодная сделка. Причем режим самозанятого спокойно уживается с официальной зарплатой: можно трудиться на заводе, а в свободное время печь хлеб на продажу, не боясь конфликта с законом.Выгода перехода на самозанятость в текущем году видна невооруженным глазом. Ставка - 4% с доходов от обычных людей и 6% от расчетов с юрлицами и ИП. Никаких фиксированных страховых взносов и головной боли с бухгалтерией и онлайн-кассой. Чек формируется за пару тапов в приложении «Мой налог». А в начале пути дается налоговый вычет в 10 тыс. рублей, который фактически снижает ставки до 3 - 4%, пока бонус не исчерпается. С 2026 года самозанятые получили еще и возможность добровольно платить взносы в Социальный фонд ради больничных - тоже шаг к цивилизованной жизни. Для мастера, работающего руками, это не просто цифры. Это разница между страхом и стабильностью.Есть, конечно, рамки. Годовой доход не должен переваливать за 2,4 млн рублей. Нанимать сотрудников нельзя. Заниматься перепродажей чужих товаров - тоже (кроме собственных изделий). Но для того, кто своими руками делает дело, эти ограничения редко становятся проблемой. Гораздо важнее другое: налоговая инспекция теперь смотрит на самозанятых скорее как на партнеров, чем как на потенциальных нарушителей. И эта перемена интонации дорогого стоит.Правда государство не было бы собой, если бы одновременно с пряниками не показывало кнут. С начала года введен новый порядок взыскания налоговой задолженности. Теперь, если у самозанятого на едином налоговом счете повиснет долг, ФНС выставит требование прямо через приложение «Мой налог». Не заплатишь - перейдут к принудительному взысканию. Времена, когда можно было «забыть» про налоги, уходят, но для тех, кто платит честно, это ничего не меняет.Почему же Бурятия вдруг вырвалась в лидеры по приросту самозанятых и ИП? Ответ отрезвляет.- Это не от того, что экономика растет. Это способ снизить издержки, - комментирует данную тенденцию экономист Анатолий Думнов. По его словам, она очевидна: юридических лиц в республике становится меньше, а самозанятых и ИП - больше. Причина проста: предприятие не может перевести собственного сотрудника на самозанятость, если тот раньше получал зарплату. Поэтому рождается схема: работник уходит, регистрирует ИП или самозанятость, а компания либо создает новое юрлицо, либо нанимает его через дружественную фирму. Так и плодятся новые субъекты.- Либо он будет меньше платить налогов, либо ему придется закрыться, - резюмирует эксперт. И это, увы, не теория. На начало года в республике зафиксировано сокращение числа юрлиц до 9672 - минус 155 компаний. Казалось бы, немного, но процесс разгона ликвидации занимает около трех лет. А значит, в ближайшие два-три года мы увидим куда более серьезное падение, которое началось еще в 2025-м вместе со снижением спроса и ростом налоговой нагрузки. Самозанятость в этой картине не мостик к процветанию, а, скорее, клапан, через который выпускается пар социального напряжения. Работа есть, налоги платятся, люди при деле. Пусть и без прежних отчислений в бюджет.В этой картине режим самозанятости выглядит не просто удобным костылем, а настоящим спасательным кругом. И важно помнить: эксперимент по налогу на профессиональный доход официально продлится лишь до 31 декабря 2028 года. Что будет дальше: продлят ли, изменят условия или вовсе свернут в пользу чего-то более жесткого - никто не знает. Поэтому эксперты единодушны: пока окно возможностей открыто, им надо пользоваться. Спокойно, без паники, но с расчетом.Так что если вы до сих пор раздумываете, не пора ли выйти из тени, помните: 4% – это не налог, это цена вашего спокойствия. А спокойствие, как показывает опыт Алексея с его шиномонтажом, нынче стоит дорого. Только тут оно, наоборот, очень дешевое.