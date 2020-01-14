В Бурятии золотодобывающая компания скрыла несчастный случай

Работу «Хужир энтерпрайз» проверила прокуратура





В Бурятии прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране труда в ООО «Хужир энтерпрайз» - золотодобывающей компании, работающей в Окинском районе.

«В нарушение Трудового кодекса РФ, федерального закона «О промышленной безопасности» работодатель не обеспечил обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, не вел учет выданных средств индивидуальной защиты. Выявлен факт нерегистрации несчастного случая на производстве при получении травмы работником предприятия», рассказали в надзорном ведомстве.По итогам проверки виновное должностное лицо компании привлечено к административной ответственности и оштрафовано. Выявленные нарушения трудового законодательства устранены.Фото: «Номер один»