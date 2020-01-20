В Бурятии резко подорожали гречка и макароны

Рост цен на продукты в республике опережает инфляцию





Инфляция в республике по итогам года составила 4,1 процента. Для сравнения, в 2018 году она была на уровне 5 процентов.

Среди всех секторов наибольший вклад в инфляцию внесли цены на продовольственные товары – 4,9 процента. По словам руководителя Бурятстата Александра Сарапова, среди продовольствия наиболее значительный рост произошел по макаронным и крупяным изделиям, которые подорожали на 23,6 процента. Гречневая крупа подорожала в полтора раза. Пшено – на 17 процентов.«Одной из причин роста цен на гречневую крупу является низкий урожай гречихи», - отметил руководитель Бурятстата.Рис наценился по итогам прошлого года на 16 процентов.Пшеничная мука подорожала на 18 процентов. «Это отразилось на росте цена на вермишель на 13,6 процентов и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 12 процентов», - констатирует Бурятстат.Рыбопродукты показали 9-процентную инфляцию. В данной группе лидирует рыба мороженая разделанная, подорожавшая на 20,5 процентов. Плодоовощная продукция дала рост на 8 процентов. Овощи приплюсовали 5 процентов.Мясопродукция снизила темпы роста (в сравнении с предыдущими годами). По итогам 2019 года здесь рост цен равен 3,7 процента. Но, к примеру, на говядину рост был 8,6 процента, что замечают все.Продолжили увеличиваться ценники на молоко, молочную продукцию – 5,4 процента (в 2018 г. – 4,3). Но сахар подешевел на 17 процентов, после повышения в 2018 году куриные яйца стали дешевле на 4 процента.Непродовольственные товары подорожали в Бурятии на 2,4 процента.«Наиболее подорожали табачные изделия и печатные издания. Цены на сигареты с фильтром увеличились на 13 процентов. Печатные издания подорожали на 9 процентов за счет резкого повышения цен на ежедневные газеты в розницу», - говорит Александр Сарапов.Автомобильный бензин вырос на 4,4 процента. Но цены на смартфоны упали на 23 процента, как и на газомоторное топливо - на 18 процентов, автоматические стиральные машины – на 10,6 процентов.Услуги подорожали на 5,4 процента. Бурятстат подчеркивает, что в прошлом году удорожание услуг для населения ускорилось. Больше всего наценились услуги телевещания и пассажирского транспорта (особенно полет экономклассом, проезд междугородным автобусом и в такси). Например, абонентская плата за телевизионную антенну подскочила на 19 процентов.Регулируемые тарифы ЖКХ для населения увеличились на 6 процентов.Фото: pixabay.com