Иркутская компания оставила МВД Бурятии без бланков

УФАС Бурятии рассмотрело обращение МВД РБ о включении иркутского ООО «Репроцентр А1» в реестр недобросовестных поставщиков.
Компания была признана победителем аукциона на изготовление и поставку бланков для подразделений УГИБДД, при этом цена контракта была снижена с 799 до 260 тыс. рублей.
В предусмотренный 60-дневный срок заказчик продукцию не получил, в связи с чем в одностороннем порядке расторг контракт. Соответствующее решение вступило в силу 27 декабря прошлого года.
«Поскольку объективных причин, помешавших поставщику исполнить свои обязательства по контракту, не установлено, УФАС приняло решение о включении ООО «Репроцентр А1» в реестр недобросовестных поставщиков», сообщили в антимонопольном ведомстве.
Фото: «Номер один»
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