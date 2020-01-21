Иркутская компания оставила МВД Бурятии без бланков

На торгах фирма уронила цену в три раза





УФАС Бурятии рассмотрело обращение МВД РБ о включении иркутского ООО «Репроцентр А1» в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания была признана победителем аукциона на изготовление и поставку бланков для подразделений УГИБДД, при этом цена контракта была снижена с 799 до 260 тыс. рублей.В предусмотренный 60-дневный срок заказчик продукцию не получил, в связи с чем в одностороннем порядке расторг контракт. Соответствующее решение вступило в силу 27 декабря прошлого года.«Поскольку объективных причин, помешавших поставщику исполнить свои обязательства по контракту, не установлено, УФАС приняло решение о включении ООО «Репроцентр А1» в реестр недобросовестных поставщиков», сообщили в антимонопольном ведомстве.Фото: «Номер один»