Бывший мэр Улан-Удэ подался в сантехники

Сколько будут стоить услуги Геннадия Айдаева, пока не известно



По информации «Номер один», бывший мэр столицы Бурятии Геннадий Айдаев вновь всерьез решил заняться бизнесом. На днях он зарегистрировался в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности ИП Айдаев Геннадий Архипович - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

В дополнительных видах деятельности предпринимателя указаны: производство прочих строительно-монтажных работ, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.



Отметим, опыт в бизнесе у Геннадия Айдаева уже имеется. Так, в 2014-2016 годах бывший мэр являлся гендиректором в ООО «Столичная строительная компания». Также экс-градоначальник



Как ранее сообщал «Номер один», в этом году Геннадию Айдаеву исполнится 70 лет. Празднование юбилея политика и бизнесмена внесено



Фото: «Номер один» В дополнительных видах деятельности предпринимателя указаны: производство прочих строительно-монтажных работ, покупка и продажа собственного недвижимого имущества, аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, а также управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.Отметим, опыт в бизнесе у Геннадия Айдаева уже имеется. Так, в 2014-2016 годах бывший мэр являлся гендиректором в ООО «Столичная строительная компания». Также экс-градоначальник активно помогает своей супруге , которая владеет фирмой «Бурятконсервпром», известной по бренду «Унэгэтэйские консервы».Как ранее сообщал «Номер один», в этом году Геннадию Айдаеву исполнится 70 лет. Празднование юбилея политика и бизнесмена внесено в календарь юбилейных и памятных дат , которые отметят в столице Бурятии в 2020 году.Фото: «Номер один»