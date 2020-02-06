Малый бизнес в Бурятии предложили душить постепенно

Повышение налога на недвижимое имущество растянут до 2032 года





В повестку очередной сессии Хурала Бурятии включен вопрос о поэтапном повышении налога на недвижимое имущество. С докладом по этому вопросу выступит депутат Михаил Гергенов.

Ставка этого налога в 2019 году составляла 0,5 процента. В 2020 году она должна была резко вырасти - до 2 процентов или в 4 раза.По мнению Михаила Гергенова, такой резкий рост налога может усугубить и так печальную ситуацию с малым бизнесом. По его словам, в Бурятии число малых предпринимателей сократилось с 29 тысяч в 2012 году до 17 тысяч на настоящий момент.В этой связи депутаты предложили альтернативу: повышать налог постепенно. Так, в 2020 году ставку налога установить в размере 0,75 процента с ростом на 0,25. Далее каждый год до 2031 года включительно ставка будет расти на 0,1 процента, а в 2032 году – на 0,15 процента и достигнет ставки в 2 процента. Это предотвратит резкий рост налоговой нагрузки на бизнес.Фото: «Номер один»