РЖД продает 40% ТГК-14 за 2,3 миллиарда рублей

Железнодорожники безуспешно пытаются уйти из энергокомпании уже десять лет





Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО РЖД, 12 февраля выставила на аукцион 39,81% акций генерирующей компании ТГК-14, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на сайт Российского аукционного дома. Начальная цена пакета — 2,31 млрд руб., минимальная — 1,24 млрд руб. Открытый аукцион пройдет 12 марта. После новостей о продаже стоимость акций ТГК-14 на Московской бирже выросла на 5,74%, до 0,44 коп. за 1 акцию (по данным на 17:00). Капитализация компании на Московской бирже достигла 6 млрд руб.

ТГК-14 работает Забайкальском крае и Бурятии. По данным отчета, за шесть месяцев 2019 года выручка составила 6,8 млрд руб., прибыль — 176 млн руб.РЖД вместе с ЕСН Григория Березкина приобрело долю в ТГК-14 в 2008 году, после ликвидации РАО ЕЭС, за 6,15 млрд руб. Финансовые показатели генкомпании были одними из худших в отрасли, компания была убыточной. Уже в 2010 году РЖД хотело продать свой пакет группе ЕСН или через аукцион. Однако этого не произошло, и в 2012 году из компании вышла ЕСН, продав свой пакет РЖД.В 2017 году РЖД вновь стало вести переговоры о продаже доли ТГК-14, но не смогло найти покупателей. В конце января заместитель главы РЖД Андрей Старков подтвердил, что монополия и НПФ «Благосостояние» (также владеет крупным пакетом акций ТГК) ищут «точку выхода» из ТГК-14. В РЖД сообщили, что изначально компания приобретала актив с перспективой энергообеспечения Восточного полигона. Сейчас в регионе работают альтернативные дублирующие поставщики электроэнергии. Для РЖД актив непрофильный, поэтому принято решение о его продаже,— отметили в компании.По мнению экспертов, купить актив могут «Интер РАО», обладающее значительными свободными денежными средствами, или «Газпром энергохолдинг». Кроме того, активом может заинтересоваться СУЭК, хотя в 2006 году компания продала блокпакет в ТГК-14.Фото: «Номер один»