В Бурятии взлетели цены на овощи

Связано ли это с коронавирусом в Китае, не сообщается



В январе 2020 года инфляция в Бурятии составила 0,9%. Основной вклад в нее внес рост цен на продовольственные товары. Он составил 1,6%, сообщили в Бурятстате.

При этом лидером по росту цен стала плодоовощная продукция, включая картофель, цены на них увеличились на 7,9%. Больше всего подорожала капуста белокочанная (42,4%), помидоры свежие (28,4%), огурцы свежие (21,1%), виноград (16,7%) и свекла (13,6%).



Из мясопродуктов наиболее заметно подорожали говядина - на 2,9 %, баранина (кроме бескостного мяса) – на 2,2%, фарш мясной – на 1,3 %, куры охлажденные и мороженые – на 0,7%.



Из рыбопродуктов более всего выросли цены на кальмары мороженые – на 5,6 %, рыбу мороженую неразделанную - на 3,1%, икру лососевых рыб – на 2,3%, филе рыбное – на 1,8%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,6%.



В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,4%. Более всего подорожали электропылесос напольный – на 5,8%, шампунь – на 5,6%, газовое моторное топливо и уголь – на 4,8%, мыло туалетное - на 4,5%, машина стиральная автоматическая – на 4,2%, жевательная резинка – на 4,1%, бюстгальтер – на 3,3%.



Цены на автомобильный бензин в январе выросли на 1%. Так, АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,1%, марки АИ-98 – на 0,6%, дизтопливо – на 0,7%.



Связан ли столь резкий рост цен на овощи, значительная часть которого поставляется из Китая, с эпидемией коронавируса, в Бурятстате не сообщили.



Напомним, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил антимонопольной службе совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. Поводом для этого стала информация о резком росте цен на товары из Китая, в том числе, на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на границе.



К мониторингу



Фото: «Номер один» При этом лидером по росту цен стала плодоовощная продукция, включая картофель, цены на них увеличились на 7,9%. Больше всего подорожала капуста белокочанная (42,4%), помидоры свежие (28,4%), огурцы свежие (21,1%), виноград (16,7%) и свекла (13,6%).Из мясопродуктов наиболее заметно подорожали говядина - на 2,9 %, баранина (кроме бескостного мяса) – на 2,2%, фарш мясной – на 1,3 %, куры охлажденные и мороженые – на 0,7%.Из рыбопродуктов более всего выросли цены на кальмары мороженые – на 5,6 %, рыбу мороженую неразделанную - на 3,1%, икру лососевых рыб – на 2,3%, филе рыбное – на 1,8%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,6%.В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,4%. Более всего подорожали электропылесос напольный – на 5,8%, шампунь – на 5,6%, газовое моторное топливо и уголь – на 4,8%, мыло туалетное - на 4,5%, машина стиральная автоматическая – на 4,2%, жевательная резинка – на 4,1%, бюстгальтер – на 3,3%.Цены на автомобильный бензин в январе выросли на 1%. Так, АИ-92 и АИ-95 подорожали на 1,1%, марки АИ-98 – на 0,6%, дизтопливо – на 0,7%.Связан ли столь резкий рост цен на овощи, значительная часть которого поставляется из Китая, с эпидемией коронавируса, в Бурятстате не сообщили.Напомним, ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил антимонопольной службе совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения. Поводом для этого стала информация о резком росте цен на товары из Китая, в том числе, на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на границе.К мониторингу подключилось УФАС Бурятии , его также поручили провести зампреду по экономическому развитию правительства РБ Алексею Мишенину. Однако о результатах их работы пока ничего не сообщалось.Фото: «Номер один»