Жители Бурятии перестанут переплачивать МФО





С 1 января для заемщиков в микрофинансовых организациях снизилась максимальная переплата по потребительским кредитам и займам сроком до года. Теперь максимальный размер начисленных процентов, неустоек и других платежей не может превышать сумму основного долга более чем в полтора раза.

- То есть, если вы взяли заем в тысячу рублей, максимальная сумма, которую вернете – 2,5 тысячи (1 тысяча – сам долг, 1,5 тысячи – проценты, неустойка и иные платежи), - разъясняют в Национальном банке Бурятии.

Кроме того, с 1 сентября при досрочном погашении кредита можно будет вернуть деньги за страховку.

- Такая норма вступает в силу с 1 сентября и будет действовать по договорам, которые заключены после этой даты. Сумма возврата будет пропорциональна времени, оставшемуся до конца периода страхования. Если заемщик оформил полис на год, а погасил кредит за 9 месяцев, ему вернут четвертую часть страховки. Но это произойдет только при условии, что к моменту возврата не наступил страховой случай и по нему не было выплат, - отмечают в Национальном банке Бурятии.



Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/biznes-i-finansy/