В Бурятии еще один застройщик стал банкротом

Еще несколько лет назад «Промгражданстрой» был одним из крупнейших застройщиков





Арбитражный суд уже назначил конкурсного управляющего для «Промгражданстроя», который несколько лет назад был одним из крупнейших застройщиков в Бурятии

По данным портала novostroykirf.ru, в 2017 году компания занимала в регионе второе место по объемам текущего строительства. Помимо многочисленных жилых домов в Улан-Удэ, «Промгражданстрой» возводил офис «БайкалБанка», дацан «Ринпоче Багша», отделение БСМП и многие другие объекты. Однако уже в 2018 году начал копить долги по зарплате перед работниками, а затем и вовсе попал в число проблемных застройщиков. Перед кредиторами образовался долг суммой 100 млн рублей, совокупная же задолженность компании составляет порядка 500 млн рублей.- В конце 2015 года я оформила ипотеку и купила квартиру в новостройке ОАО «Промгражданстрой» - в жилом комплексе «Ангара-2». Купила задорого, консультант еще приговаривал, что у них все в срок сдается и качество отличное. Что на сегодня? Ничего. Только ипотека, которая платится за воздух, куча погибших нервных клеток и огромное сожаление, что не взяла «вторичку», - рассказывала обманутая дольщица «Промгражданстроя».Заявление на банкротство «Промгражданстроя» подавал Фонд защиты прав участников долевого строительства. Фонд создан в конце 2019 года, благодаря ему можно привлекать деньги из федерального бюджета на завершение долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Он будет достраивать проблемные дома либо возмещать дольщикам вложенные ими денежные средства при отсутствии возможности достройки объекта.Руководитель «Промгражданстроя» Анастасия Цыренова обещала завершить стройку «Ангары-2» до конца 2020 года. Строительные работы должны были начаться в марте, однако застройщик не представил график выполнения работ и доказательства своей финансовой состоятельности.И вот 11 марта 2020 года «Промгражданстрой» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утверждена Нина Лысенко.Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства до конца марта направит в Арбитражный суд Бурятии заявления о признании банкротами компаний, которые не ведут строительство проблемных объектов. Банкротство, помимо «Промгражданстроя», реально грозит еще восьми застройщикам, это: ООО «ДомСтройКомплект», «Тамир», «Шэнэсен», «Сити-строй», «Бизнесинвест», «Универсал», «Регионжилстрой» и «Монолит».Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»