Мэр Улан-Удэ расширил перечень мер по поддержке предприятий города

В частности, бизнес на полгода освободили от уплаты аренды за муниципальное имущество





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков внес дополнения и изменения в План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики города в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В частности, представителям малого и среднего бизнеса, занимающимся жилищным строительством, с 1 апреля на шесть месяцев предоставляется отсрочка по оплате арендных платежей за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или собственность на которые не разграничена.Кроме того, с 1 марта на шесть месяцев малый и средний бизнес освобождается от уплаты арендных платежей за муниципальное движимое и недвижимое имущество, за исключением арендаторов, использующих помещения (здания) для оказания населению услуг в сфере ЖКХ. В свою очередь, арендаторы в сфере ЖКХ получают с 1 марта отсрочку на шесть месяцев по уплате арендных платежей за муниципальное недвижимое имущество.Также предусмотрена отсрочка на три месяца, начиная с 1 апреля, по оплате за приобретенное субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальное имущество путем продления графика платежей.В числе новых мер - предоставление предпринимателям отсрочки до 1 октября 2020 года по штрафам, процентам за пользование чужими денежными средствами и др., возникшим до 1 апреля 2020 года по договорам аренды, купли-продажи имущества и земельных участков, концессионным соглашениям, заключенным с муниципалитетом. Также предусмотрено освобождение на три месяца, начиная с 1 апреля, от уплаты штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами и др. по договорам аренды, купли-продажи имущества и земельных участков, концессионным соглашениям и другие меры.Напомним, 27 марта мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков утвердил первоначальный план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики города в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В документе предусмотрен целый ряд мероприятий по поддержке организаций и предприятий города, в частности, по возможной финансовой поддержке учреждениям культуры, физической культуры и спорта, деятельность которых ограничена в связи с предотвращением угрозы распространения коронавируса. В числе мер - проработка вопроса о предоставлении финансовой поддержки муниципальным предприятиям общественного питания, обслуживающим общеобразовательные организации, по предоставлению финансовой поддержки организациям транспорта в связи со снижением пассажиропотока.Отдельным пунктом в документе говорится о продлении срока уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса.Ежемесячный мониторинг застройщиков и подрядных организаций, участвующих в реализации государственных (муниципальных) программ, нацпроектов, мероприятий, на предмет выявления факторов, влияющих на достижение показателей эффективности, закреплен за Комитетом по строительству. Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда, поступлений доходов в бюджет города для принятия своевременных решений будут вести Комитет экономического развития и Комитет по финансам администрации Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ