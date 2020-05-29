У руководителя авиазавода в Улан-Удэ сбылась мечта

На предприятии открывается новый лакокрасочный цех





29 мая глава Бурятии Алексей Цыденов посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где осмотрел новый цех окончательной окраски продукции и строящийся логистический центр.

Конструкция корпуса уникальна – он оснащен комплексным оборудованием для выполнения полного цикла работ по окраске более 15 типов самолетов и вертолетов. В работе на разных этапах цикла могут находиться до 6 вертолетов, а при необходимости окраски самолетной техники зона окраски трансформируется в одну большую камеру. Новый корпус позволит повысить технологичность производства, улучшить условия труда и сократить производственный цикл на 15%.





- Главное, что завод, несмотря ни на что развивается, вся производственная программа реализуется в полном объеме. На заводе готовится к открытию новый цех окраски, строится новый логистический центр, ставится производство новой техники: вертолетов VRT500, Ка-226, Ми-171А3. Не останавливается модернизация завода, его развитие, расширение мощностей. Это признак будущей стабильной работы завода, - отметил Алексей Цыденов.Новый окрасочный корпус - единый комплекс, включающий пост подготовки воздушных судов перед покраской, окрасочно-сушильную камеру, пост контроля качества, а также вспомогательные малогабаритные подготовительные и окрасочные камеры для отдельно окрашиваемых частей воздушных судов.- Это была моя мечта. До недавнего времени лакокрасочный цех размещался вместе с подготовительным, там же делалась завершающая разметка. Для этого было очень мало места. Теперь есть отдельные помещения для предварительной подготовки, для покраски, все автоматизировано. И, самое главное, поддерживается микроклимат: постоянная температура, влажность. Это нужно, чтобы покраска была качественной и держалась в условиях разных континентов: и в жару, и в холод. Сегодня это лучшая покрасочная камера во всем нашем холдинге («Вертолеты России»), - заявил управляющий директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леонид Белых.Современный складской логистический комплекс площадью более 33 тысяч квадратных метров объединит все складское хозяйство предприятия, контрольно-испытательный цех, цех готовой продукции. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2021 году.- Сегодня где-то 40 складов на территории завода: большие и маленькие. Теперь будет один механизированный склад, куда будут поступать комплектующие, изделия, краска и другие материалы. Все будет расфасовываться. Это очень здорово и красиво. Мне очень нравится, - рассказал Леонид Белых.Созданная на базе авиазавода авиакомпания «Баргузин» также планирует развитие и увеличивает парк, где ранее был один вертолет, а в этом году будет приобретено еще пять. При помощи медицинского борта авиакомпании в период с 1 мая в Улан-Удэ из районов республики был перевезен 61 пациент, из которых 45 человек с подозрением на COVID-19.- Авиакомпания становится базовым учебным центром для подготовки пилотов всех видов вертолетов, кроме того, оказывает целый спектр дополнительных услуг. Мы со своей стороны готовы поддержать ее налоговыми льготами с учетом поручений президента 13 мая на совещании по развитию авиации и поддержки авиапрома. Будем выходить на сессию Народного Хурала, проводить все льготы, чтобы авиакомпания работала, - сообщил Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии