Бурятия может потерять из-за коронавируса 10 миллиардов рублей

В такую сумму Алексей Цыденов оценил возможные потери бюджета





Сегодня на сессии Хурала Бурятии председатель бюджетного комитета республиканского парламента Зоригто Цыбикмитов обратился к главе Бурятии с неожиданной просьбой.

- У нас есть в бюджете раздел на развитие общественной инфраструктуры. Это капитальный ремонт, реконструкция, строительство детских садов, учреждений культуры и так далее. Вы по просьбе депутатов поддерживаете выделение на эти цели 400 млн рублей. Но при формировании бюджета на 2021 год я попросил бы увеличить эту сумму до 600 млн рублей в год, - сказал он.Алексей Цыденов в свою очередь пояснил, что к формированию бюджета правительство еще не приступило, однако пожелание депутата было услышано. Впрочем, далее глава рассказал о проблемах бюджета в связи с пандемией, как бы намекая, что пожелание это вряд ли будет исполнено.- У нас по текущему году предварительно разрыв бюджета к концу года может быть 8-10 миллиардов рублей. У нас вырастают дополнительные расходы, потому что объекты культуры не работают, платной выручки нет, соответственно вся зарплата ложится на бюджет. Так же – по объектам спорта, по системе здравоохранения дополнительное нужно финансирование. То есть у нас затраты вырастают примерно на 5 млрд. И доходы падают за счет снижения налоговой базы тоже где-то на 4-5 млрд. И разрыв получается достаточно существенный, - пояснил глава.Добавим, что эти цифры предварительные и еще могут измениться. Впрочем, вряд ли в сторону уменьшения.Фото: «Номер один»