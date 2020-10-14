Сбербанк: комиссия за переводы - почему, как, для кого?

Рассказывает управляющий Бурятским отделением ПАО Сбербанк Антон Соколов
В апреле 2020 года Сбербанк сообщил о введении комиссии за денежные переводы свыше 50 тысяч рублей. Нововведение породило вопросы у многих клиентов, самый распространенный: «Почему Сбербанк за перевод денег берет комиссионный сбор? Получается, что пользоваться услугами банка в этой части теперь невыгодно?». За ответами на вопросы мы обратились Антону Сергеевичу Соколову – Управляющему Бурятским отделением ПАО Сбербанк. В интервью мы узнаем, что конкретно изменилось в тарификации переводов по банковским картам Сбербанка, в чем суть принятого финансового решения и какие решения в данной ситуации существуют для клиентов.
- Антон Сергеевич, что поменялось в схеме денежных переводов населения по банковским картам Сбербанка?
Первое, на что важно обратить внимание, это то, что Сбербанк отменил комиссию не за все переводы граждан внутри банка, а только за переводы, не превышающие месячный лимит в 50 000 рублей. Это важно - любой перевод с карты на карту через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»(1) или Мобильный банк(2) в пределах указанного выше лимита проходит сейчас без комиссии, абсолютно бесплатно, даже если наш клиент отправляет деньги в другой город. Причём переводы между своими счетами в этот лимит не входят — они бесплатны всегда.
Второе, важно понимать, почему Сбербанк ввел именно такое ограничение для бесплатных ежемесячных переводов - в 50 000 рублей. Как показывает статистика, почти 90% клиентов Сбербанка в месяц переводят обычно сумму меньше 50000, но раньше клиенты при переводах денежных средств в другие регионы платили комиссию, теперь в пределах указанного лимита перевод денежных средств в другие регионы страны стал бесплатным. По старой тарификации клиенты, все без исключения, не взирая на отправляемые ими суммы - большие или маленькие, обязательно платили комиссионный сбор 1%. Новые тарифы привлекательны для тех, кто, например, ежемесячно отправлял своим детям–студентам денежные переводы, кто помогал переводами своим родственникам, живущим в других городах и поселках. Это удобно всем, кто делал переводы согласно своим жизненным потребностям. Еще раз подчеркну - 90% клиентов Сбербанка, а это миллионы людей, получили возможность делать денежные переводы в месяц до 50 000 рублей без уплаты комиссии.
- Антон Сергеевич, с тем, кому стало удобнее разобрались, а что касается тех, кто отправляет переводы в большем объеме, чем 50 тысяч рублей в месяц. Какие варианты есть при новых тарифах для таких клиентов?
- Для этой категории наших клиентов тоже есть решение. Тем, кто переводит свыше указанного лимита, мы предложили подключить подписку «Переводы без комиссии». Она имеет чисто символическую цену. Так, подписка стоимостью в 99 рублей/месяц позволит клиенту без дополнительной комиссии ежемесячно переводить на счета других клиентов Сбербанка сумму до 100 000 рублей. По старой тарификации, если бы клиент направлял денежные средства в другой регион страны, то ему пришлось бы с этой суммы заплатить 1%, то есть - 1 000 рублей, а сейчас только 99 рублей. Разница есть? Есть и она очевидно в пользу клиента. Многие из наших клиентов быстро посчитали свои затраты и поняли, что оформление подписки на переводы без комиссий – более привлекательный вариант.
- Антон Сергеевич, расскажите подробнее о подписках «Переводы без комиссии».
- У нас есть три пакета подписок* по переводам:
1. Пакет «Плюс 50 000 рублей на переводы» за 99 рублей в месяц позволяет увеличить лимит на 50 000 рублей и расширить свои возможности вдвое;
2. Пакет «На переводы» позволит снять любые ограничения на переводы и обойдётся всего от 134 рублей до 199 рублей в месяц в зависимости от срока подписки;
3. Пакет «На переводы и платежи» обеспечит не только безлимитные переводы, но и безлимитные платежи без комиссии и обойдётся в 209 рублей в месяц — если вы оформляете подписку сразу на 12 месяцев.
Что осталось без изменений:
• по-прежнему не облагаются комиссией переводы между своими картами;
• переводы остаются безлимитными и бесплатными для клиентов «СбербанкПервый» и SberbankPrivateBanking.
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(1) Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
(2)Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Подробнее об СМС-сервисе «Мобильный банк, тарифах уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях Сбербанка или по телефону 8 800 555 55 50.
Подробнее ознакомиться с условиями подключения подписки можно на сайте sberbank.ru. Для этого воспользуйтесь ссылкой или QR-кодом
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