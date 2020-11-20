В Бурятии завершается бесплатный онлайн-курс для бизнесменов «Школа предпринимательства»

Интенсивы проходили под руководством сертифицированного тренера Корпорации МСП
В октябре и ноябре Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Главы Республики Бурятия и Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия провел два онлайн-интенсива по программе Корпорации МСП «Школа предпринимательства» для действующих предпринимателей республики.
Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института, развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам МСП поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Обучение прошли более 50 самозанятых и представителей малого предпринимательства, которые смогли проанализировать и оптимизировать свой бизнес, а также получить навыки:
• проведения маркетинговых исследований и анализа бизнеса;
• маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров/услуг;
• управления человеческими ресурсами;
• управления товарно-материальными запасами;
• финансового планирования;
• калькуляции себестоимости товара/услуги;
• ведения бухгалтерского учета (для не финансистов);
• управления предприятием (менеджмент).
Интенсивы проходили под руководством сертифицированного тренера Корпорации МСП, Ксении Плетцер, исполнительного директора Гарантийного фонда Приморского края.
В качестве спикеров по отдельным темам выступали:
- Ольга Алексеевна Кривошапкина, начальник отдела контроля и делопроизводства АО «Алмазы Анабара».
- Елена Юрьевна Сакара, директор ООО «Консультационный центр «Налог Бизнес Консалт», председатель комитета по бюджету и налогам Бурятского регионального отделения «Опора России», председатель общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Республики Бурятия.
- Алена Владимировна Горева, маркетолог, специалист системы UDS, руководитель маркетингового агентства AG Consult.
- Татьяна Викторовна Андреева, генеральный директор ООО «ЦРБИ «Инициатива», исполнительный директор Бурятского регионального отделения «Опора России».
Все участники получили электронные сертификаты, а самые активные – были награждены памятными призами.
Со следующей недели стартует онлайн-интенсив «Азбука предпринимателя» для потенциальных бизнесменов! Зарегистрироваться можно на сайте Центра «Мой бизнес» msp03.ru.
Фото: "Номер один"
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