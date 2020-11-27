Бизнесмен из Бурятии не нашел миллиард на покупку отеля «Газпрома» в Сочи

Банки отказались кредитовать рискованную сделку





Компания «Байкалсити», принадлежащая известному бурятскому застройщику Владимиру Хусаеву, отказалась оплачивать сделку по выигранному тендеру в 1,3 млрд рублей на покупку в Сочи четырехзвездочного «Пик-отеля» , принадлежащего «Газпрому».

На прошлой неделе гендиректор группы компаний «Бургражданстрой» Владимир Муравский сообщил «Байкал-медиа», что «детальный анализ показал нецелесообразность получения нами крупных кредитных ресурсов для приобретения этого отеля». Однако, по сведениям «Номер один», на самом деле это банки посчитали нецелесообразным рисковать 1,3 млрд рублей, кредитуя помпезную, но крайне рискованную сделку.В «нулевые» в Каннах известный московский девелопер Сергей Полонский произнес сакраментальную фразу, ставшую девизом для российских нуворишей: «У кого нет миллиарда, могут идти в ж..у!». Это историческое послание вполне может быть сегодня адресовано и коллеге Полонского, известному девелоперу Бурятии и покупателю отеля «Газпрома» в Сочи Владимиру Хусаеву.Хотя сама покупка отеля «Газпрома» могла быть сделкой года для Бурятии. Если бы не ряд обстоятельств. Прежде всего, у Владимира Хусаева не было свободного миллиарда, вернее, полутора миллиардов. Ведь отель, который последние годы простаивал из-за больших убытков, нуждался в реновации, причем масштабной. Гостиница генерировала такие убытки, что даже «Газпром» был не в силах его содержать. Одно время отель якобы хотели продать туркам, но последние отказались от сделки в связи с бесперспективностью проекта.А вот в Бурятии убыточный «Пик-отель» почему-то решили прикупить, причем на заемные средства. Добавим, что структуры г-на Хусаева в основном обслуживаются в бурятском филиале Азиатско-Тихоокеанского банка.- Он регулярно получал кредиты и гарантии в АТБ, с руководством которого у него сложились традиционно тесные отношения, - рассказывает источник в банковских кругах региона. - Однако на такую сделку, судя по всему, у банка не было лимитов. Поэтому Хусаев и обратился в Сбербанк.Как говорят, еще до начала торгов хозяин «Бургражданстроя» якобы заручился согласием о кредитовании будущей покупки с Юго-Западным банком Сбербанка. Однако уже после того как Владимир Хусаев стал победителем торгов «Газпрома», причем цена сделки неожиданно и во многом искусственно выросла в несколько раз, вопрос кредитования переадресовали на уровень бурятского отделения Сбера. Где он окончательно завис.- Здесь возникли проблемы даже не с окупаемостью этой ранее убыточной гостиницы, тем более что цену на торгах, судя по всему, задрали почти в три раза выше реальной рыночной стоимости, - продолжает источник. – Вопрос был в том, способен ли будет заемщик обслуживать этот крупный кредит, учитывая, что Хусаев одновременно продвигает сразу несколько крупных проектов на заемные средства.Добавим, что структуры Владимира Хусаева помимо продолжения строительства детских садов, школ и жилых микрорайонов в Улан-Удэ будут также возводить в Бурятии новый домостроительный комбинат, что потребует огромных вложений.Как отмечает наш источник, заемщику предложили решить вопрос о гарантиях по кредиту на строительство комбината со стороны правительства РБ.При этом, как сообщили в пресс-службе Минпромторга, «Гарантийный фонд РБ сегодня не может давать гарантии на сумму более 25 миллионов рублей». В случае с сочинским отелем требовалось в пятьдесят раз больше и где брать такие гарантии? А поскольку ни денег на сочинский отель, ни гарантий бизнесмену не дали, сделка сорвалась. Около 15 миллионов рублей задатка, который Хусаев перевёл в качестве обеспечения участия в торгах, судя по всему, можно сказать, пропали. Хотя в какой-то степени это можно назвать удачей - проще зафиксировать убытки, чем тянуть впоследствии тяжелую ношу содержания сочинского отеля.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com