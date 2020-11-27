В Улан-Удэ выкупили имущество Заудинского мелькомбината

Банкротство бывшего флагмана мукомольной отрасли Бурятии подходит к концу





Акционерное общество проходит эту печальную процедуру уже довольно долго. Выставленное на торги имущество все никак не могло найти нового собственника. И вот они начинают появляться.

Так, основное недвижимое имущество банкротного предприятия «ушло», когда реализация имущественного комплекса была уже в режиме публичного предложения. Как сообщил конкурсный управляющий Сергей Нарыгин, на пятом периоде торгов победителем признан ИП Яньков Борис Николаевич.Г-н Яньков является заинтересованным лицом по отношению к мелькомбинату - акционер с солидным пакетом акций. Несколько лет назад у него было 25% акций мелькомбината (наверное, этот пакет сохранился у него и потом). Он приобрел лот, в который входило огромное количество имущества. Предложенная победителем цена составила 92,5 млн рублей (начальная цена торгов - 115,5 млн рублей).Договор купли-продажи уже заключен. Предприниматель был единственным претендентом на имущество.Борис Яньков купил здания силосного корпуса, элеватора, комбикормового завода, весовой элеватора, диспетчерской, целый ряд складов и земельных участков. Конечно, этому сопутствует имущество помельче: электрокотел, теплотрасса, транспортеры, насосы, кондиционеры, трансформаторы, скважина и водопроводная сеть, набор мебели и много еще чего, даже центробежный шелушитель (для шелушения овса, риса и др.).Охранно-пожарная сигнализация и забор вокруг территории мелькомбината с воротами тоже теперь в собственности нового хозяина. А длина забора составляет 2256 метров.Распродается и прочее имущество мелькомбината. Так, сменили владельца ценные бумаги, которыми владело предприятие. Пакеты акций ПАО «ТГК-14», «МРСК Сибири», ПАО «ФСК ЕЭС» купил с торгов предприниматель Евгений Абрамов из Свердловской области. Уралец предложил цену в 769 тысяч рублей.Сейчас организованы торги по продаже права требования задолженности у ряда компаний – должников Заудинского мелькомбината. Насколько реально получить долги, неясно, но конкурсный управляющий, согласно закону, должен выставлять на продажу все имущество комбината-банкрота.Бывший «мучной король» республики медленно, но верно уходит в историю.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»