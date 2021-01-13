Депутат Хурала Бурятии возглавил «ЭкоАльянс»

Прежний гендиректор не удержался на своем посту и года



12 января сменилось руководство в «ЭкоАльянсе», региональном «мусорном» операторе в Бурятии. Место руководителя предприятия занял депутат Хурала, президент Торгово-промышленной палаты РБ Дмитрий Дружинин.

«Дмитрий Дружинин отметил положительную динамику в деятельности ООО «ЭкоАльянс» за 2020 год. В то же время подчеркнул, что ситуация в компании остается достаточно напряженной, требуется принятие ряда важных антикризисных мер. Работа будет направлена на сокращение дебиторской задолженности, улучшение качества обращения с твердыми коммунальными отходами, совершенствование механизмов взаимодействия с потребителями. Перед компанией стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию института регионального оператора в Бурятии», - сообщили в пресс-службе «ЭкоАльянса».



Отметим, прежний директор мусорного оператора Алдар Бальжиров не проработал в компании и года. Бывший замглавы администрации Гусиноозерска по ЖКХ и строительству



Справка



Дмитрий Дружинин родился в 1979 году в селе Турунтаево Прибайкальского района. В 2002 году окончил ВСГТУ по специальности «инженер». Длительное время работал на руководящих должностях в ТГК-14. Сейчас занимает пост президента Торгово-промышленной палаты Бурятии. В 2018 году избрался в Народный Хурал по одномандатному округу, член фракции «Единая Россия».



Фото: «Номер один» «Дмитрий Дружинин отметил положительную динамику в деятельности ООО «ЭкоАльянс» за 2020 год. В то же время подчеркнул, что ситуация в компании остается достаточно напряженной, требуется принятие ряда важных антикризисных мер. Работа будет направлена на сокращение дебиторской задолженности, улучшение качества обращения с твердыми коммунальными отходами, совершенствование механизмов взаимодействия с потребителями. Перед компанией стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию института регионального оператора в Бурятии», - сообщили в пресс-службе «ЭкоАльянса».Отметим, прежний директор мусорного оператора Алдар Бальжиров не проработал в компании и года. Бывший замглавы администрации Гусиноозерска по ЖКХ и строительству пришел на смену иркутянину Игорю Алексееву в марте 2020 года, когда 50% уставного капитала мусорного оператора перешло под контроль правительства республики Дмитрий Дружинин родился в 1979 году в селе Турунтаево Прибайкальского района. В 2002 году окончил ВСГТУ по специальности «инженер». Длительное время работал на руководящих должностях в ТГК-14. Сейчас занимает пост президента Торгово-промышленной палаты Бурятии. В 2018 году избрался в Народный Хурал по одномандатному округу, член фракции «Единая Россия».Фото: «Номер один»