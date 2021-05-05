ТГК-14 арестовала землю у строительной компании в Улан-Удэ

Фирма задолжала энергетикам крупную сумму за ремонт





Судебные приставы совместно со специалистами филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ТГК-14 наложили арест на земельный участок, принадлежащий ООО «Альфа-Пром».

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, данная фирма занимается производством бетона и железобетонных конструкций. По некоторым сведениям, она принимает участие в строительстве третьего моста через Уду.Организация задолжала теплоэнергетикам более 1,7 млн. рублей за 2019 год. Она несколько месяцев не платила за тепло, поставленное в принадлежащие ей нежилые строения, включая производственный корпус, склад и гараж.Ранее ТГК-14 уже обращалось по данной ситуации в Арбитражный суд Республики Бурятия. В результате с «Альфа-Пром» было заключено мировое соглашение о добровольной оплате имеющейся задолженности. Однако фирма проигнорировала его, так и не заплатив за тепло.В связи с этим в отношении должника были применены меры по принудительному взысканию – арест земельного участка и запрет на регистрационные действия на принадлежащие организации строения. Поскольку «Альфа-Пром» так и не погасило задолженность, в суд было направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок площадью свыше 3600 кв. метров и стоимостью около 5 млн. рублей. Он может быть выставлен на торги после вынесения соответствующего судебного решения.«ООО «Альфа-ПРОМ» является злостным неплательщиком, в отношении которого возбужден целый ряд исполнительных производств. Помимо долгов за тепловую энергию, организация имеет задолженность порядка 1 млн. рублей перед государством, в том числе по налогам и штрафу в пользу государственной инспекции труда. При этом данная фирма аффилирована с ООО «Завод бетонных блоков», которое также имеет долги за тепловую энергию и оказалось в процедуре банкротства», - сообщает пресс-служба ТГК-14.Фото: «Номер один»