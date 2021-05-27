В Бурятии взлетели цены на продукты

Ситуация на продовольственном рынке продолжает ухудшаться





В Улан-Удэ активно дорожают продукты. К примеру, подорожали картофель (50 рублей за кг), морковь (100), помидоры (300), огурцы (250), фрукты (черешня - 700 рублей за кг). Это связано с сезонным фактором поступления на рынок пока первых поставок еще дефицитной продукции нового урожая. Продукция же старого урожая практически исчезает из оборота.

Между тем особую озабоченность вызывает предстоящий рост в Бурятии цен на сахар. Напомним, что, в отличие от других сибирских регионов, республика на 100% зависит от внешних поставок сладкой продукции. 1 июня заканчивается срок соглашения правительства РФ с производителями сахара по стабилизации цен. Однако даже если оно будет пролонгировано, рост цен неизбежен, полагают эксперты.- УФАС проводит проверку обоснованности цен, сложившихся на рынке продовольствия, и пока в основном мы видим, что ситуация сложная. Но и у поставщиков, и у торговых сетей повышение цен объективно, растут затраты по всем цепочкам поставок, мы постоянно мониторим ситуацию, - сообщил руководитель республиканского антимонопольного ведомства УФАС по РБ Виктор Грибко. - Добавлю, что рынок продовольствия в целом высококонкурентный. Поэтому сговора или использования доминирующего или монопольного положения на рынке у экономических субъектов мы пока не видим.Как отметил Виктор Грибко, в Бурятии были опасения по поводу роста цен на куриные яйца, однако мониторинг показал, что регион по этому показателю выглядит относительно благополучно. «Рост цен в отрасли объясняется ростом стоимости комбикормов, где весьма велика импортная составляющая», - отметил он.Как видим, на местах контролирующие органы пытаются обуздать рост цен, но ведь кроме желания нужны еще рычаги воздействия, а их в сложившейся ситуации у УФАС практически нет. Если экономику РФ довели до такого состояния, что страна не может обеспечить себя элементарным комбикормом, то его придется покупать за валюту. И кого тут наказывать?- То, что мы наблюдаем с ценами на продукты в Бурятии, это отголоски неразумных продовольственных антисанкций, введенных в 2014 году. Пока не откроем наш рынок для европейской продукции, население будет страдать от роста цен, - отмечает экономист Анатолий Масловский. - Хотя на западе цены тоже растут, но там из-за теплого климата производство гораздо дешевле, чем у нас.Между тем, как сообщалось, правительству РФ в долгосрочной перспективе выгоден рост цен на продовольствие, поскольку НДС с каждой единицы дорожающего товара идет в казну. Единственное, что портит картину - цены растут слишком быстро. Не случайно, например, с 1 июня 2021 года, когда закончится срок соглашений властей с сетями, планируется договориться о сдерживании цен также с поставщиками и производителями. Но лишь до сентября 2021 года, когда пройдут выборы в Госдуму. Чтобы подсластить пилюлю. Дальше только рост. То есть можно уже сегодня запасаться сахаром для варки варенья. А также максимально садить на своих участках картошку и другие овощи.Добавим, что трудно надеяться на стабилизацию цен на продукты с существующей политикой поощрения экспорта продовольствия. И дешевый рубль, и российские зарплаты (которые стали гораздо ниже китайских) сделали российский экспорт весьма выгодным. А чем больше поставляется продовольствия из РФ - тем меньше остается в стране. Тем выгоднее товар экспортировать за рубеж.Так, например, в 2020 году Россия превратилась в одного из крупнейших поставщиков растворимого кофе в мире. Сами-то зерно не выращиваем, однако смешные зарплаты и падение рубля позволили бизнесменам выгодно наладить переработку завозимых зерен кофе в стране и выйти на шестое место в мире. Но вряд ли жители Бурятии будут испытывать от этого чувство гордости. Скорее, наоборот. Есть понимание того, что поощрение экспорта за счет эксплуатации дешевеющей рабочей силы косвенно бьет и по кошелькам потребителей.В Бурятии настала пора поставить вопрос продовольственной инфляции в число приоритетных.- Как вариант можно рассмотреть возврат к идее социальных магазинов, устанавливающих цены ниже, чем в среднем по рынку, - считает экономист, член ОП РБ Татьяна Думнова. – Кстати, в «нулевые» они показали свою эффективность в Бурятии, хотя и не получили тогда комплексной поддержки со стороны местных властей.Также, по мнению эксперта, настала пора возвратиться к проектам обустройства новых сельскохозяйственных рынков. Где сельские жители могли бы с минимальной арендной платой или вообще без нее сбывать излишки своей продукции по ценам ниже, чем в торговых сетях.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»