В Этнографическом музее Улан-Удэ покажут русский народный костюм

На выставке представят экспонаты из Российского этнографического музея



С 28 июля в Этнографическом музее народов Забайкалья открывается новая выставка, посвященная традиционной одежде русского народа. Впервые в Бурятии будет экспонироваться выставка из фондов Российского этнографического музея (Санкт-Петербург).

На выставке будут представлены 6 костюмных комплексов, бытовавших в XIX – XX веках в разных регионах России, и коллекция старинных фотографий, запечатлевших русских людей в традиционных нарядах.



Проект представит разнообразие традиционной одежды. Среди экспонатов преобладают костюмы нескольких регионов, из которых шел процесс переселения русского населения в Бурятию.



Справки по тел. 31-30-20 дежурный сотрудник 33-25-10, 44-33-10 администрация музея



Возрастное ограничение: 6+ На выставке будут представлены 6 костюмных комплексов, бытовавших в XIX – XX веках в разных регионах России, и коллекция старинных фотографий, запечатлевших русских людей в традиционных нарядах.Проект представит разнообразие традиционной одежды. Среди экспонатов преобладают костюмы нескольких регионов, из которых шел процесс переселения русского населения в Бурятию.Справки по тел. 31-30-20 дежурный сотрудник 33-25-10, 44-33-10 администрация музеяВозрастное ограничение: 6+

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