В Хабаровске сорвали показ спектакля театра из Улан-Удэ из-за инаугурации губернатора

Постановка станет завершающей в рамках закрытия Фестиваля театров Дальнего Востока губе



Коллектив театра им. Бестужева находится в пути в Хабаровск для того, чтобы принять участие в Фестивале театров Дальнего Востока. Труппа планирует показать спектакль "Наводнение" в рамках закрытия мероприятия. Ранее планировалось, что улан-удэнцы выступят на сцене музыкального театра Хабаровска, однако оказалось, что в этот день новоиспеченный губернатор решил устроить инаугурацию в этом зале. Подробности инцидента сообщил режиссер спектакля Сергей Левицкий.



"Едет себе спокойненько в поезде коллектив Театра имени Бестужева на Фестиваль театров Дальнего Востока в город Хабаровск со спектаклем "Наводнение", и не подозревает о том, что "новоизбранный", прости Господи, губернатор хабаровского края подложил ему свинью. Год переговоров, обсуждения конкретной площадки, оборудования, зрительных рядов, количество мест, договора, фуры, продажа билетов и т.д., - все летит к чертям из-за того, что товарищ Дегтярев решил устроить свою инаугурацию в день показа фестивального спектакля "Наводнение" именно на этой площадке, на площадке Музыкального театра", - рассказал Сергей Левицкий.



По его словам, на администрацию Дегтярева не действуют никакие уговоры. "Им нужен самый вместительный зал и точка, дабы визуализировать всенародную поддержку. Этот товарищ, якобы набравший почти 57% голосов (это в протестном-то Хабаровске!) своим волюнтаристским решением фактически срывает нам показ спектакля", - возмущен Сергей Левицкий.



"Теперь мы вынуждены уйти на другую площадку (которая не подходит по габаритам), каким-то образом за несколько часов там адаптировать спектакль, зрители, купившие билеты, либо не смогут теперь попасть из-за отсутствия мест в новой рассадке, либо не попадут, потому что приедут в Музыкальный театр. Я уже молчу о качестве спектакля при таких условиях. А это наша репутация и репутация фестиваля, и наш спектакль закрывает фестиваль, который поддержан президентом страны в рамках программы развития Дальнего Востока. Но на зрителей, как и на избирателя просто плюнули. Это НОНСЕНС! Никогда и нигде подобного не случалось. Я возмущен до глубины души", - поделился режиссер.



Напомним, за свою творческую биографию спектакль «Наводнение» не раз привлекал внимание театральной общественности, принимал участие в XXVII Псковском Пушкинском театральном фестивале и вошел в конкурсную программу Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Драма/Спектакль малой формы». Кроме того, за постановку режиссер и художник Сергей Левицкий, художник по свету Наталия Гара и актриса Лиана Щетилина выдвинуты на соискание главной театральной премии России.



Фото: grdt.ru/ Александра Данилова



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