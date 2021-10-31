Из танцора - в режиссеры

Никита Буланов рассказал, как менялась творческая среда Бурятии, и с какими препятствиями ему пришлось столкнуться

Известный улан-удэнский фотограф, сценарист и режиссер Никита Буланов рассказал, как менялась творческая среда Бурятии, и с какими препятствиями ему пришлось столкнуться на пути к самореализации. Совсем недавно наш земляк стал одним из победителей зрительского голосования на престижном Национальном чемпионате в сфере творческих компетенций Art Masters в номинации «Клипмейкер». В творческих состязаниях принимают участие тысячи человек со всей страны в самых разных компетенциях – от дизайнеров до художников по костюму и гриму. За 10 лет своей деятельности Никита Буланов прошел огромный путь от танцора к режиссеру, и это еще не предел мечтаний молодого горожанина.Никита Буланов о себе рассказывает скромно. В конкурсах он участвует в первую очередь для того, чтобы быть в курсе последних тенденций и не останавливаться на достигнутом. Длительное время занимался фотографией и со временем решил пробовать свои силы в разных творческих сферах.- В фотографию я попал с помощью танцев. В 2010-е годы у нас была своя команда, мы смешивали разные стили – брейкданс, хип-хоп, электро-дэнс и так далее. Нас никто не учил, все организовали сами, соответственно, продвижением команды тоже занимались мы. Танцы - это дело, которое нужно показывать, и, соответственно, снимать. Так совпало, что тогда моя мама работала в фотомагазине, и у меня под рукой оказалась маленькая камера – это был обычный 5-мегапиксельный «Kodak». Я начал фотографировать все подряд, снимать на камеру танцы. Позднее мы с ребятами накопили денег и взяли более профессиональную камеру. А если ты постоянно снимаешь и фотографируешь, ты параллельно изучаешь все необходимые программы – тот же Photoshop, Premier и так далее, - вспоминает Никита.Позднее команда вышла на новый уровень, и ребята стали сами преподавать различные стили танцев в регионе. По вышедшим видеороликам и фотографиям Никиту заметили и позвали работать в Агентство по спорту в качестве дизайнера и фотографа мероприятий. Там он начал параллельно заниматься версткой, оформлением афиш, иллюстрацией и стал глубже погружаться в съемку видеороликов. После двух лет работы Никита стал фрилансером и занимался фотографированием свадеб.- Тогда о конкурсах даже мысли не было – на тот момент в Улан-Удэ рынок только-только формировался. Хоть и прошел небольшой промежуток времени, но многое сильно изменилось за эти 5-6 лет. Пока мы здесь жили и работали, мы знали, что на Западе очень круто, и пытались стремиться к тому уровню, но все равно варились в собственном соку. Помню, снимали музыкальные видеоклипы. Позднее, с опытом начало появляться видение процесса. И в первом своем конкурсе я участвовал в 2016 году, когда командой мы сняли свой первый документальный фильм, - рассказывает фотограф.Никита и его творческая команда сняла фильм про фестиваль «Алтаргана» по заказу местной киностудии Солбона Лыгденова «MonUla Films» для Иркутского международного кинофестиваля.- Для нас это был нонсенс! Мы просто отсмотрели в Интернете, как делают фильмы другие, и попробовали снять как умеем – и получилось! На Иркутском международном фестивале, в котором принимали участие жители Монголии, Забайкалья, Иркутска, мы на удивление взяли первое место по документальному кино. Честно говоря, мы, конечно, постарались, но в то время не было сильной конкуренции, и я не считаю такие работы выдающимися, скорее, просто повезло, - считает Никита.Как признается режиссер, со временем он начал чувствовать «потолок» своих возможностей. Был период поисков себя, и хотелось найти занятие по душе, выразиться в творчестве.- Изначально я мечтал заниматься кино. Много думал об этом, хотел хотя бы «метлой махать» на съемочной площадке, как многие говорят. Помню, сходил на фильм «Интерстеллар» и увидел такое кино, подобное которому я на тот момент никогда еще не видел. Просто перезагрузился и понял - можно делать так! Мне понравилась сама мысль, что с какого-то одного человека – сценариста, режиссера или продюсера – с маленькой искорки родилось целое кино! То есть у одного человека мелькнула эта идея, он ее рассказал тысяче людей, и они вместе создают фильм! Я подумал, он же сделал это! А может попробовать тоже научиться?Примерно в этот же период у Никиты и его будущей супруги случилось первое профессиональное выгорание. Сыграли роль и друзья-танцоры, которые к тому времени успели переехать в Москву и найти свое место. После долгих размышлений пара решила попробовать пройти школу жизни в столице.- Сначала туда поехала моя девушка, потому что мне нужно было доделать некоторые проекты. Через пару месяцев мы с другом Алексеем Зуборевым просто прыгнули в машину и поехали. Когда ты едешь в Москву на машине, ты сразу начинаешь представлять, что тебя там ждет. А мы туда ехали без каких-либо накоплений, если у Алексея было хоть что-то, то я вообще ехал в столицу с долгами, кредиткой и маленькими средствами только на съем квартиры. Ехали в неизвестность с чувством, что все получится. Но все вышло сложнее. Когда ты приезжаешь в Москву, она сразу говорит тебе: «Ты здесь не нужен, ты здесь никто!»Как считает Никита, в подобный момент есть два варианта развития событий – либо ты будешь рваться и метаться, либо столица тебя «пережует и выплюнет».- Не знаю, как у других, но мы с моими друзьями выработали общий совет на будущее всем переезжающим в Москву. Два месяца надо реально потерпеть! Не надо кидаться в разные стороны - надо выработать некоторую стратегию и придерживаться ее. За эти два месяца проходят все стадии – торг, отрицание, принятие и так далее. Потом становится проще! Во многом благодаря моей жене мы вытерпели и удержались, благодаря ее востребованной профессии – она инженер-технолог. А мы с Алексеем решили идти напролом - приходить в различные конторы и просить заказы.Как вспоминает Никита, первый заказ на видеосъемку они с другом получили в московском ресторане грузинской кухни «Казбек». На заказ им выделили небольшой для Москвы бюджет в 50 тысяч рублей. Недолго думая, ребята решили использовать весь бюджет, даже не беря деньги на зарплату, но снять хорошее видео для портфолио. Для кадров они отправились прямиком в Грузию. Вышло хорошо, и дело начало давать плоды:- Первые 6-7 съемок мы не брали себе денег даже на зарплату, выходили в полный ноль, а порою в минус. Зарабатывали на жизнь на сторонних мелких заказах – брались за все подряд. Все деньги с бюджета уходили на съемку и эксперименты – все тратили на изготовление качественного видео. Работали и наращивали команду, и пошла творческая отдача.За три года в столице получилось подняться на новый уровень и понять свои желания, поучаствовать в десятках конкурсов и различных событиях. Самые запоминающиеся – Всероссийский конкурс от ВКонтакте и сети кинотеатров «КАРО» под названием «Трейлер к фильму, которого нет». На конкурс подали свыше 6000 заявок, а среди жюри был известный российский актер и режиссер театра и кино Андрей Кончаловский. Творческая группа сняла трейлер к планируемому художественному фильму про советского писателя Исая Калашникова и заняла второе место. В 2021 г. Никита режиссировал телепередачу про путешествия по России для телеканала «Моя планета», и команда вышла в тройку финалистов. В итоге Никита с девушкой поженились и прожили в Москве три года. С выходом в декретный отпуск молодые люди решили снова вернуться в Улан-Удэ поближе к родным, а также внести свою лепту в индустрии родного города.- Как закончится декретный отпуск, мы с женой планируем снова отправиться в Москву. Но перед этим с командой хотим в Улан-Удэ организовать фестиваль кино. Сейчас главная задача всех проектов – показать, что в регионах тоже можно снимать кино. Съездив в Москву, переняв опыт и базу, решили улучшить работу здесь. Для многих есть стереотип, что у нас в творческом плане мало что можно реализовать. Не хватает локаций, актеров и так далее. Но на самом деле, я считаю, все ограничения в какой-то степени рождают возможности. Если у вас маленький бюджет, это не значит, что вы ничего не сделаете. Бурятия позволяет своими силами, опытом и добротой инициативных людей сделать хороший проект. Поэтому главный мой совет – творить, творить и творить, несмотря на ограничения, - высказался режиссер Никита Буланов.Эржена Мансорунова, «Номер один»Фотограф: Татьяна Понетайкина