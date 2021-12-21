На Байкальском рождественском фестивале выступит уникальный тенор

В этом году на традиционном вечере романсов выступит Олег Крикун (тенор) и Алексей Гориболь (фортепиано)



11 января состоится уже традиционный для Байкальского рождественского фестиваля вечер романсов. В этом году филармония приглашает на концерт Олега Крикуна (тенор) и Алексея Гориболя (фортепиано) «PROзрение» (6+).



Олег от рождения лишён зрения, однако его называют «русским Бочелли» и сравнивают с великим Сергеем Лемешевым.



Олег стал лауреатом нескольких международных конкурсов: Гран-при «Национальное достояние», Don Mattea Collucci (лауреат III степени), V международный конкурс Cita di Ficano Италия (лауреат III степени). Одна из его целей в жизни — популяризация классической музыки. Именно поэтому он участвует в телевизионных шоу, таких как «Минута славы» и «Песни».



Олег Крикун закончил Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова по классу вокала. Два года назад состоялась его знаковая встреча с выдающимся пианистом, мастером камерного ансамбля Заслуженным артистом России Алексеем Гориболем, который оценил уникальный талант певца.



Алексей Гориболь признан выдающимся мастером ансамблевого музицирования. Не менее известен и востребован он как музыкант-просветитель, а также как продюсер многочисленных музыкальных фестивалей, пропагандист новой и редко исполняемой музыки. Он является основателем и художественным руководителем Левитановского музыкального фестиваля в Плесе и фестиваля «В сторону Выборга». И известен не только своей профессиональной деятельностью, но и тем, что открывает и поддерживает молодые таланты. Олег Крикун – один из них.



Вместе с Алексеем Гориболем певец выступил в концертах фестиваля «В сторону Выборга» и в юбилейном авторском вечере композитора Леонида Десятникова на Новой сцене Александринского театра (Санкт-Петербург). Совсем недавно состоялась премьера их программы в "Зарядье".



В программа грядущего вечера - романсы Глинки, Даргомыжского, Чайковского.



Фото: пресс-служба бурятской филармонии

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