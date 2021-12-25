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Культура 25.12.2021 в 11:28

В Русском драмтеатре стартовала новогодняя кампания

Театр приглашает всех на новогодние сказки
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Текст: Ольга Лазарева
В Русском драмтеатре стартовала новогодняя кампания
С 24 декабря Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева приглашает всех на новогодние сказки. На Большой сцене состоятся показы спектакля «Звездный мальчик» (6+) Артема Баскакова по мотивам сказки Оскара Уайльда, а на Малой – бэби-спектакль «Снежный бум» (0+) Надежды Разуваевой.

«Звездный мальчик» вновь вернулся на сцену Русского драмтеатра в июне этого года. Любимый зрителями спектакль был восстановлен. Ведь долгое время постановка не игралась в связи с отъездом артиста. Теперь роль звездного мальчика исполняют Роман Гаврилов и Дмитрий Тарбеев.

«Звездный мальчик» – особенное произведение в творчестве Оскара Уайльда. Сказка знаменитого писателя философична, полна глубокого смысла и трогательна. Перенести на сцену грустную историю о мальчике-сироте, упавшем со звезды, задача не из легких. Но режиссеру Артему Баскакову удалось сохранить содержание, расставить акценты и сделать нежный и очень красивый спектакль о сострадании, о преодолении в себе зла и настоящей любви…

В спектакле сценическое пространство, придуманное художником Михаилом Кукушкиным, превращается в сказочный мир – фантастическую, замёрзшую, застывшую под тяжестью льда планету. Дополняют его необычные костюмы художника Анастасии Шенталинской, а романтичную и поэтичную атмосферу создают музыка и песни Дарьи Баскаковой.

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А на Малой сцене 24 декабря состоялась премьера бэби-спектакля «Снежный бум». Новая актриса театра и режиссер Надежда Разуваева приглашает самый маленьких зрителей на их первую новогоднюю сказку. Малышей ждут Веселое лето и нежная Зима, которые стали спорить, кто из них краше, кого больше любят дети и какое время года все-таки сейчас должно наступить. Но без помощи ребят им никак не помириться и не восстановить привычный порядок... В конце ребят ждет встреча с самым настоящим Дедушкой Морозом.

Все новогодние сказки пройдут с 24 декабря по 30 декабря и с 2 по 8 января. «Звездный мальчик» (6+) в 10.30, в 13.00 и в 15.30, «Снежный бум» (0+) в 12.00 и в 14.00.

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Фото Александры Даниловой 


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