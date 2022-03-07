В Улан-Удэ 8 марта для женщин будут бесплатно работать музеи

8 марта в Улан-Удэ в честь праздника откроют свои двери несколько выставок. Горожанки смогут бесплатно посетить три выставки. Бесплатное посещение выставок для женщин - в Музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова будет работать «История России в русском платке» и «Традиционный мир бурят». В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова можно посетить «Русское искусство к.XVIII-нач.XX вв.» А в Музее природы Бурятии в 11 часов пройдет специальный мастер-класс за 100 рублей по акварели «Весенний букет».Подробную информацию можно узнать по телефонам:Музей истории Бурятии им. М.Н.Хангалова тел.21-40-08Художественный музей им. Ц.С. Сампилова тел.21-43-93Музей природы Бурятии Мастер-класс по акварели «Весенний букет» по тел. 21-41-49фото: pixabay.com