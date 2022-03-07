Культура 07.03.2022 в 16:22
В Улан-Удэ 8 марта для женщин будут бесплатно работать музеи
В течение рабочего дня горожанки смогут посетить несколько выставок
Текст: Надежда Бедолагина
8 марта в Улан-Удэ в честь праздника откроют свои двери несколько выставок. Горожанки смогут бесплатно посетить три выставки. Бесплатное посещение выставок для женщин - в Музее истории Бурятии им. М.Н.Хангалова будет работать «История России в русском платке» и «Традиционный мир бурят». В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова можно посетить «Русское искусство к.XVIII-нач.XX вв.» А в Музее природы Бурятии в 11 часов пройдет специальный мастер-класс за 100 рублей по акварели «Весенний букет».
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
Музей истории Бурятии им. М.Н.Хангалова тел.21-40-08
Художественный музей им. Ц.С. Сампилова тел.21-43-93
Музей природы Бурятии Мастер-класс по акварели «Весенний букет» по тел. 21-41-49
фото: pixabay.com
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
Музей истории Бурятии им. М.Н.Хангалова тел.21-40-08
Художественный музей им. Ц.С. Сампилова тел.21-43-93
Музей природы Бурятии Мастер-класс по акварели «Весенний букет» по тел. 21-41-49
фото: pixabay.com