Культура 09.04.2022 в 15:26

В Бурятии ушел из жизни педагог и известный деятель культуры

8 апреля Валерий Лазарев скончался на 79 году жизни
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии ушел из жизни педагог и известный деятель культуры

Вчера, 8 апреля 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни прекрасный человек, музыкант, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, ведущий преподаватель по классу тромбона и тубы Колледжа искусств им. П. И. Чайковского Валерий Гаврилович Лазарев. Как сообщают в Минкультуры Бурятии, 7 апреля Валерию Гавриловичу исполнилось 79 лет, но тяжёлая болезнь безжалостна. И 8 апреля его не стало.

«История отделения духовых и ударных инструментов колледжа неразрывно связана с педагогической деятельностью Валерия Гавриловича. Он воспитал не одно поколение молодых специалистов, которые в настоящее время трудятся в учреждениях культуры и искусства не только Бурятии, но и далеко за её пределами. Фактически вся группа тромбонов и туб симфонического оркестра оперного театра состоит, в основном, из выпускников Валерия Гавриловича», 

 - отмечают в Минкультуры Бурятии.

Около десяти лет Валерий Лазарев возглавлял духовое отделение, продолжая лучшие исполнительские и педагогические традиции, являясь и руководителем студенческого духового оркестра. Его ценили за высокий профессионализм. Незабываемое впечатление оставил филармонический концерт класса В. Г. Лазарева, проведенный в рамках серии концертов музыкального училища «Учитель и ученик».

«Он был настоящим примером для подражания как педагог, дирижёр, руководитель оркестра для многих мальчишек, впоследствии посвятивших себя профессиональному музыкальному искусству. Многие из его учеников участвовали в различных конкурсах и неоднократно становились их победителями. Практически все студенты духового отделения, среди которых не только ученики непосредственно его класса, воспринимали Валерия Гавриловича как самого дорогого, мудрого старшего наставника, который мог помочь в любой сложной жизненной ситуации», 

 - пишут в ведомстве.

Министерство культуры Республики Бурятия, коллектив Колледжа искусств выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам Валерия Гавриловича Лазарева.

Фото: Минкультуры Бурятии



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