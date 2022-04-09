В Бурятии ушел из жизни педагог и известный деятель культуры

Вчера, 8 апреля 2022 года после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни прекрасный человек, музыкант, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, ведущий преподаватель по классу тромбона и тубы Колледжа искусств им. П. И. Чайковского Валерий Гаврилович Лазарев. Как сообщают в Минкультуры Бурятии, 7 апреля Валерию Гавриловичу исполнилось 79 лет, но тяжёлая болезнь безжалостна. И 8 апреля его не стало.

«История отделения духовых и ударных инструментов колледжа неразрывно связана с педагогической деятельностью Валерия Гавриловича. Он воспитал не одно поколение молодых специалистов, которые в настоящее время трудятся в учреждениях культуры и искусства не только Бурятии, но и далеко за её пределами. Фактически вся группа тромбонов и туб симфонического оркестра оперного театра состоит, в основном, из выпускников Валерия Гавриловича», - отмечают в Минкультуры Бурятии.

Около десяти лет Валерий Лазарев возглавлял духовое отделение, продолжая лучшие исполнительские и педагогические традиции, являясь и руководителем студенческого духового оркестра. Его ценили за высокий профессионализм. Незабываемое впечатление оставил филармонический концерт класса В. Г. Лазарева, проведенный в рамках серии концертов музыкального училища «Учитель и ученик».

«Он был настоящим примером для подражания как педагог, дирижёр, руководитель оркестра для многих мальчишек, впоследствии посвятивших себя профессиональному музыкальному искусству. Многие из его учеников участвовали в различных конкурсах и неоднократно становились их победителями. Практически все студенты духового отделения, среди которых не только ученики непосредственно его класса, воспринимали Валерия Гавриловича как самого дорогого, мудрого старшего наставника, который мог помочь в любой сложной жизненной ситуации»,

- пишут в ведомстве.



Министерство культуры Республики Бурятия, коллектив Колледжа искусств выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам Валерия Гавриловича Лазарева.



Фото: Минкультуры Бурятии