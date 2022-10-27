Артисты ГРДТ им. Н.А. Бестужева выступили перед мобилизованными

26 октября Театр им. Н. Бестужева показал мобилизованным и военнослужащим 5-ой отдельной гвардейской Тацинской танковой бригады один из своих комедийных спектаклей – «Пенсионер в законе».Перед спектаклем выступил художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко:- На протяжении всей истории России деятели культуры всегда были рядом с воинами, которые защищали наше Отечество. Сегодня, действительно, очень сложное время для нашего государства и очень важно в этой борьбе выстоять. Мы ведем борьбу против разгула фашизма и агрессивного Запада, которые происходят по отношению к России. Во время Великой отечественной войны концертные, театральные бригады выезжали на фронт, выступали перед бойцами, и всегда бойцы хотели, чтобы это была или какая-то задорная песня, или какая-то веселая история. Мы сегодня привезли комедию, потому что юмор и смех – это та сила, которая помогает нам жить.Военнослужащие тепло встретили спектакль, дружно аплодировали и смеялись над забавными моментами.После спектакля многие делились эмоциями, кто-то признавался, что впервые видел театр, пусть даже и на сцене клуба.- Мне очень понравилось, я обязательно приду в Русский драматический театр. Где он находится, объясните, пожалуйста? - сказал на прощание военнослужащий родом из Дагестана, признавшийся, что всегда хотел быть артистом.- Трудные времена рождают настоящих мужчин, - сказал он, пожимая руки актеру Леониду Иванову, сыгравшему в спектакле главную роль.Также в спектакле были заняты артисты ГРДТ им. Н.А. Бестужева Екатерина Белькова, Светлана Полянская, Анетта Овчинникова, Роман Гаврилов, Николай Брагин и Аюр Доржиев.Фото: Александры Даниловой