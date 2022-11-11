Как пенсионеру бесплатно посетить театр им. Н. Бестужева?

Посещение театральных постановок является прекрасным и полезным видом досуга, способствующего активному долголетию и укреплению института семьи.В Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева действуют льготы на просмотр спектаклей текущего репертуара для определенных категорий зрителей согласно Положению о порядке льготного посещения мероприятий (приказ от 18 февраля № 12-о/д), Один раз в месяц предоставляется право бесплатного просмотра спектакля:- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,- детям из многодетных семей (но не младше возраста, указанного на бланке билета),- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,- ветеранам и пенсионерам.50% скидка на театральные билеты предоставляется инвалидам, учащимся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Данная скидка действует только на вечерние спектакли (кроме премьерных, открытия и закрытия театрального сезона).По обращению советов ветеранов и других общественных организаций предоставляются бесплатные билеты на любой спектакль текущего репертуара театра.Дети до 4-х лет включительно могут пройти на детский спектакль по одному билету с сопровождающим без предоставления отдельного места.Для того чтобы воспользоваться льготным посещением театра, необходимо предъявить:- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении гражданина);- документ, подтверждающий право на соответствующую льготу: удостоверение инвалида о праве на льготы, справку о медико-социальной экспертизе инвалидов, подтверждающую факт установления инвалидности, студенческий или военный билет, а также другие документы, подтверждающие соответствие лиц, претендующих на получение льготы.Согласно положению "О порядке льготного посещения мероприятий", театр определяет квоты льготных билетов на спектакли, кроме премьерных показов и арендных мероприятий. О наличии неизрасходованных квот узнавайте в кассе театра - 23-50-10.Театр активно сотрудничает с Бурятским региональным отделением ООО «Союз пенсионеров России», Советами ветеранов Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов города Улан-Удэ, Бурятской республиканской общественной организацией «Совет ветеранов-БАМ», Советом ветеранов села Сотниково, Иволгинского района, Советом ветеранов села Хоринск, Хоринского района, Советом ветеранов поселка Онохой, Заиграевского района.В 2022 году репертуар театра пополнился музыкальным спектаклем «Звезды любви» в постановке народного артиста Бурятии, лауреата Государственной премии Республики Бурятия Сергея Васильева. Этот спектакль всегда проходит с аншлагом и уже полюбился зрителям. В исполнении артистов Русского драматического театра звучат любимые многими зрителями композиции: «Два берега», «А у нас во дворе», «Королева красоты», «Любовь – волшебная страна», «Проснись и пой», «Эти глаза напротив», «Шагает солнце по бульварам», «Последняя электричка». Это концерт-воспоминание о легендарных исполнителях этих песен: Ларисе Мондрус, Елене Камбуровой, Валерии Ободзинском, Муслиме Магомаеве, Майе Кристалинской, Эдите Пьехе и других.«Звезды любви» уже увидели жители поселка Селенгинск. В репертуар театра также входит замечательная музыкально-поэтическая композиция Сергея Васильева «Вальс Победы», в которой режиссер собрал лучшие песни, созданные как в годы Великой Отечественной войны, так и много лет спустя.«Довоенный вальс», «Прощание славянки», «Тучи в голубом», «В осеннем парке», «Так случилось, мужчины ушли...», «Баллада о матери», «От героев былых времён» и многие другие песни и стихи исполняют артисты театра.В 2022 году театр выделил БРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» 100 бесплатных билетов для участников и ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Также этот музыкальный спектакль увидели зрители в Кяхте, Тарбагатае, Татаурово.В Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева проводятся экскурсии для членов Советов ветеранов Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ, ко Дню Пожилого человека. Всего за 2022 г. было обслужено 6752 человека зрелого возраста.Государственный русский драматический театр им. Н.А.Бестужева в своей работе учитывает интересы социально незащищенных слоев населения и в рамках программы «Доступная среда» создает условия для просмотра спектаклей зрителям с ограниченными возможностями здоровья.Для маломобильных граждан установлена платформа-подъёмник, чтобы зрители могли пройти в театр через парадный вход. Кроме того, со стороны бульвара Карла Маркса существует специальный вход, ведущий в зрительный зал. Напротив входа на Малую сцену театра обустроена автомобильная стоянка, куда можно подъехать на автомобиле или на коляске.Вход для маломобильных граждан обозначен табличкой «ПОДЪЕЗД № 2» и оборудован пандусом. Рядом находится пожарный пост, где во время проведения мероприятий постоянно дежурит сотрудник театра. В зале предусмотрены карманы для инвалидов-колясочников, где они могут с комфортом посмотреть спектакль. Сопровождающий может находиться рядом на протяжении всего визита в театр, для этого предусмотрены приставные стулья.В театре есть туалетный комплекс для зрителей с ограниченными физическими возможностями (находится на 1-м этаже, рядом с выходом из зала). Установлена платформа-подъёмник для тех, кто желает подняться в фойе второго этажа и посетить театральное кафе или проводимые там выставки. Между Основной и Малой сценами ГРДТ им. Н.А.Бестужева построен переход-пандус. В рамках этой же программы, театр приобрел бегущую светодиодную строку над сценой для глухих и слабослышащих людей, на которой будет транслироваться синхронный текст.Также закуплена полноцветная комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля для входной группы; полноцветные поэтажные мнемосхемы с азбукой Брайля; набор тактильных пиктограмм, наклейки на поручни, ленты для лестниц, помогающие людям с нарушением зрения ориентироваться в театре. При необходимости зрители могут обратиться к администратору театра, который окажет нужную помощь.Фото: Александры Даниловой