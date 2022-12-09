Культура 09.12.2022 в 15:48

В Улан-Удэ на главной площади появится ледяная скульптура коня с буузами

Площадь Советов начали украшать к Новому году
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на главной площади появится ледяная скульптура коня с буузами

На площади Советов установят несколько ледяных скульптур. Их за свой счет вызвались возвести 10 предприятий и организаций республики, сообщили в местном Комитете городского хозяйства.

«В этом году новогоднее настроение нашим горожанам будут создавать ледовые фигуры зайца на лыжах, белого медведя с клюшкой, кота на сноуборде, быка-хоккеиста, белки и тигра на коньках, волка на трамплине, свиньи в упряжках, коня с позами и вертолёта. Все они будут сделаны по эскизам, которые выбрали сами организации», 

- говорит сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

Помощь в согласовании эскиза и подборе организации по изготовлению ледяной скульптуры участникам оказывают КГХ и специалисты администрации города. По желанию участника к ледяной фигуре может быть подведена светодиодная подсветка.

В создании новогоднего городка участвуют: Авиазавод, Сбербанк, ООО «Базис Груп», ООО «Залан», 2Гис, ООО «Интерстрой», ООО «Смит», компания «Смарт» – семечки «Джин», Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро», кафе «Сугтаа».

Как отметили в мэрии, предприятия и организации все еще могут поучаствовать в создании новогоднего городка на главной площади Советов.


Фото: администрация Улан-Удэ

Теги
ледяной городок

Все новости

В Улан-Удэ открыли мемориальный знак Герою России Максиму Концову
09.12.2022 в 16:46
В Монголии репрессировали 100 тысяч человек
09.12.2022 в 16:35
В Улан-Удэ депутаты городского совета вновь обсудили повышение цен на проезд
09.12.2022 в 16:27
Новые клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов ежемесячно
09.12.2022 в 16:14
В Бурятии назвали лучших социальных предпринимателей
09.12.2022 в 16:10
Полицейские Улан-Удэ ищут 37-летнего Максима Минеева
09.12.2022 в 15:50
В Улан-Удэ на главной площади появится ледяная скульптура коня с буузами
09.12.2022 в 15:48
Запрет на рубки кедра у Байкала нужен для сбережения народа
09.12.2022 в 15:37
В Улан-Удэ из-за отсутствующего дорожного знака пострадали водители автобусов
09.12.2022 в 15:34
Жительница Улан-Удэ обокрала собутыльников
09.12.2022 в 15:21
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ открыли первые ледяные горки
Покататься на них можно уже с 9 декабря
08.12.2022 в 14:37
Жителей Улан-Удэ зовут на гаражную распродажу
Музыка, печенье и шоппинг: принять участие в качестве продавца или покупателя может каждый
07.12.2022 в 11:34
Театр из Бурятии признан лучшим национальным театром
Бурятский театр песни и танца «Байкал» отличился на крупном мероприятии
06.12.2022 в 14:29
В Улан-Удэ представили выставку Союза художников Бурятии
Выставка «Сохраняя традиции» пройдет до 22 января 2023 года
05.12.2022 в 15:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru