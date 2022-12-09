В Улан-Удэ на главной площади появится ледяная скульптура коня с буузами

На площади Советов установят несколько ледяных скульптур. Их за свой счет вызвались возвести 10 предприятий и организаций республики, сообщили в местном Комитете городского хозяйства.

«В этом году новогоднее настроение нашим горожанам будут создавать ледовые фигуры зайца на лыжах, белого медведя с клюшкой, кота на сноуборде, быка-хоккеиста, белки и тигра на коньках, волка на трамплине, свиньи в упряжках, коня с позами и вертолёта. Все они будут сделаны по эскизам, которые выбрали сами организации»,

- говорит сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Помощь в согласовании эскиза и подборе организации по изготовлению ледяной скульптуры участникам оказывают КГХ и специалисты администрации города. По желанию участника к ледяной фигуре может быть подведена светодиодная подсветка.

В создании новогоднего городка участвуют: Авиазавод, Сбербанк, ООО «Базис Груп», ООО «Залан», 2Гис, ООО «Интерстрой», ООО «Смит», компания «Смарт» – семечки «Джин», Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро», кафе «Сугтаа».

Как отметили в мэрии, предприятия и организации все еще могут поучаствовать в создании новогоднего городка на главной площади Советов.

Фото: администрация Улан-Удэ