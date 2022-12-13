Культура 13.12.2022 в 15:03

В Бурятии волонтеры культуры победили в республиканском конкурсе «Признание»

В церемонии награждения принял участие глава региона Алексей Цыденов
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии волонтеры культуры победили в республиканском конкурсе «Признание»

В Улан-Удэ состоялась церемония вручения республиканской премии в сфере молодежной политики «Признание - 2022». Как сообщают в пресс-службе Минкультуры Бурятии, около 100 волонтеров и добровольцев со всей республики получили награды. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

От общественного движения «Волонтеры культуры» Республики Бурятия стали победителями и заняли призовые места волонтеры:

Юлия Евстифеева заняла 1 место в номинации "Культурно-просветительское волонтерство".

Екатерина Ганькина заняла 2 место в номинации "Открытие года".

Екатерина Дугарцыренова заняла 3 место в номинации "культурно-просветительское волонтерство".

«Добровольчество - это интересный и захватывающий опыт для каждого из нас. И я очень рада, что в нашей команде такие замечательные люди! Поздравляем волонтеров с заслуженной наградой, вы все большие молодцы, ваша помощь и стремление вдохновляют к новым свершениям. Желаю успехов во всех начинаниях!»

- отметил координатор общественного движения «Волонтеры культуры» Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 12+

Фото: Минкультуры РБ

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