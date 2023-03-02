В Улан-Удэ всех приглашают на бесплатный мастер-класс с художницей

Коллектив Библиотеки №13 приглашает всех желающих на воркшоп-встречу с художницей Раджаной Доржиевой. На мероприятии можно не только познакомиться с творчеством талантливой улан-удэнки, но и принять участие в мастер-классе.



«Коллаж становится все более популярным в мире и у нас в Улан-Удэ. Раджана - одна из тех, кто популяризирует это направление и продвигает уникальную сферу в искусстве. Художница работает с различными формами, цветами, фактурами, подбирает оттенки, из различных материалов создает невероятно красивые и яркие работы»,

- рассказали организаторы.



Раджана - создательница проекта «Коллаж как метод исследования». Он посвящен изучению фольклора и истории бурятского народа. Исследуя местную локацию, художница создала 21 коллаж по каждому району в Бурятии. Все работы отражают характерную особенность и уникальность определенного района. Как отмечают в библиотеке, проект очень многогранный и помогает прочувствовать особый колорит нашей богатой земли.

Встреча будет проходить 9 марта в 14:00 в Библиотеке №13 по адресу Геологическая,15. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+

Как уже сообщал «Номер один», с февраля в улан-удэнской библиотеке №13 запустили новый проект под названием "[Искусство] внутри и снаружи. Улан-Удэ". Организаторы сообщают, что этот проект-исследование будет проходить с февраля по май. В его рамках жители смогут погрузиться в творческую атмосферу, а также открыть новые грани и формы в искусстве.

Фото: pixabay.com;



