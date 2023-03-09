Ансамбль армии Монголии посетил столицу Бурятии

«Сегодня в театре мы принимаем Академический ансамбль песни и танца Министерства Обороны Монголии, который известен во многих уголках Российской Федерации и мира. Ансамбль награждён многими наградами. Мы благодарим наших монгольских друзей, что в преддверии празднования 100-летия Республики Бурятия, в рамках дружественных связей между Монголией и Российской Федерации, приехали к нам с замечательным концертом», - сказал Владимир Павлов.

«В рамках межпарламентского сотрудничества между Народным Хуралом Республики Бурятия и Великим Государственным Хуралом Монголии действует протокол о сотрудничестве. А также подписано соглашение о сотрудничестве между Народным Хуралом Республики Бурятия и Хуралом народных депутатов Селенгинского аймака», - отметил руководитель республиканского парламента.



«В мае 2022 года прошёл российско-монгольский экономический форум. Я уверен, что связи будут развиваться и укрепляться. Ещё раз благодарю вас за такой хороший жест в отношении нашей республики, так как в этом году мы будем отмечать 100-летие. И в завершении хочу поздравить всех присутствующих женщин с Международным женским днем. Пожелать вам женского хорошего счастья, благополучия, крепкого здоровья, и мира», - отметил Владимир Павлов.

Легендарный академический ансамбль песни и танца Армии Монголии поздравил республику Бурятия с 100-летием. В Улан-Удэ коллектив с праздничным гранд-концертом выступил впервые. Мероприятие прошло в рамках договора о дружбе и сотрудничестве между министерствами культуры Монголии и Бурятии.Гранд-концерт состоялся в Бурятском государственном академическом театре драмы имени Хоца Намсараева (Возрастной ценз 6+). Творческий коллектив Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга насчитывает 180 человек, из них более 50 - заслуженные артисты Монголии. В программу мероприятия вошли лучшие номера, такие как: этюды на морин-хуре, известные песни на монгольском, военные и современные танцы, симфонические сюиты, а также песни на русском и бурятском языках. Невероятные выступления посвятили не только юбилею республики, но и Международному женскому дню.Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов поздравил всех присутствующих и поблагодарил народ Монголии.В 2021 году народ Монголии и народ России отметили важные даты. Такие как 100-летие со дня установления дипломатических связей между Монголией и Россией, а также 30-летие со дня образования учреждения Генерального консульства Монголии в городе Улан-Удэ.Спикер особо подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны Монголия была первой страной, которая протянула руку помощи. Было поставлено около миллиона полушубков, тёплых рукавиц, шапок, обуви и более 500000 голов лошадей и несколько тонн мяса. В добавок народ Монголии собрал денежные средства, на которые были созданы авиационная эскадрилья и танковые бригады.