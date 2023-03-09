Культура 09.03.2023 в 00:04

Ансамбль армии Монголии посетил столицу Бурятии

В Улан-Удэ долгожданный гранд-концерт состоялся впервые
A- A+
Текст: Номер один
Ансамбль армии Монголии посетил столицу Бурятии
Легендарный академический ансамбль песни и танца Армии Монголии поздравил республику Бурятия с 100-летием. В Улан-Удэ коллектив с праздничным гранд-концертом выступил впервые. Мероприятие прошло в рамках договора о дружбе и сотрудничестве между министерствами культуры Монголии и Бурятии.

Гранд-концерт состоялся в Бурятском государственном академическом театре драмы имени Хоца Намсараева (Возрастной ценз 6+). Творческий коллектив Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга насчитывает 180 человек, из них более 50 - заслуженные артисты Монголии. В программу мероприятия вошли лучшие номера, такие как: этюды на морин-хуре, известные песни на монгольском, военные и современные танцы, симфонические сюиты, а также песни на русском и бурятском языках. Невероятные выступления посвятили не только юбилею республики, но и Международному женскому дню.

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов поздравил всех присутствующих и поблагодарил народ Монголии.

«Сегодня в театре мы принимаем Академический ансамбль песни и танца Министерства Обороны Монголии, который известен во многих уголках Российской Федерации и мира. Ансамбль награждён многими наградами. Мы благодарим наших монгольских друзей, что в преддверии празднования 100-летия Республики Бурятия, в рамках дружественных связей между Монголией и Российской Федерации, приехали к нам с замечательным концертом»,

- сказал Владимир Павлов.
В 2021 году народ Монголии и народ России отметили важные даты. Такие как 100-летие со дня установления дипломатических связей между Монголией и Россией, а также 30-летие со дня образования учреждения Генерального консульства Монголии в городе Улан-Удэ.

«В рамках межпарламентского сотрудничества между Народным Хуралом Республики Бурятия и Великим Государственным Хуралом Монголии действует протокол о сотрудничестве. А также подписано соглашение о сотрудничестве между Народным Хуралом Республики Бурятия и Хуралом народных депутатов Селенгинского аймака»,

- отметил руководитель республиканского парламента. 
Спикер особо подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны Монголия была первой страной, которая протянула руку помощи. Было поставлено около миллиона полушубков, тёплых рукавиц, шапок, обуви и более 500000 голов лошадей и несколько тонн мяса. В добавок народ Монголии собрал денежные средства, на которые были созданы авиационная эскадрилья и танковые бригады.

«В мае 2022 года прошёл российско-монгольский экономический форум. Я уверен, что связи будут развиваться и укрепляться. Ещё раз благодарю вас за такой хороший жест в отношении нашей республики, так как в этом году мы будем отмечать 100-летие. И в завершении хочу поздравить всех присутствующих женщин с Международным женским днем. Пожелать вам женского хорошего счастья, благополучия, крепкого здоровья, и мира»,

- отметил Владимир Павлов.


Фото: пресс-служба Народного Хурала Республики Бурятия 

Теги
Монголия Народный Хурал депутаты концерт

Все новости

Ансамбль армии Монголии посетил столицу Бурятии
09.03.2023 в 00:04
В Улан-Удэ огнеборцы не допустили распространения огня на жилой дом
08.03.2023 в 22:00
«Благодарим вас за вашу поддержку и заботу»
08.03.2023 в 19:01
Мужчины и женщины: торжество равенства
08.03.2023 в 18:42
Иркутск vs легенд хоккея – 6:6
08.03.2023 в 16:09
«Вы - наша главная ценность и счастье!»
08.03.2023 в 15:02
В Бурятии растет поддержка проекта «Брат отца»
08.03.2023 в 13:00
Монгольский генерал награждена Международной женской премией за отвагу
08.03.2023 в 12:03
В Кабанске на пожаре дома пострадал мужчина
08.03.2023 в 11:38
В Бурятии с перевала в Восточных Саянах эвакуировали двух травмированных туристок
08.03.2023 в 10:28
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

Читайте также
В районах Бурятии выступит музыкальная группа «Намгар»
Театр «Байкал» устраивает гастроли по селам республики
03.03.2023 в 12:21
В Улан-Удэ всех приглашают на бесплатный мастер-класс с художницей
Жители Бурятии продолжают исследовать новые грани и формы в искусстве
02.03.2023 в 15:34
В Улан-Удэ начинают возведение здания театра песни и танца «Байкал»
Подписан контракт с подрядчиком, который приступил к подготовительным работам стройплощадке
01.03.2023 в 17:32
В Улан-Удэ скончался Вячеслав Дагаев
Известный журналист  основал популярную частную газету «Информ Полис»
01.03.2023 в 11:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru