В Улан-Удэ пройдет этно гала-концерт «Музыка Земли Олонхо»

Уже сегодня, 20 марта, в зале Колледжа искусств имени П.И. Чайковского пройдет концерт «Музыка Земли Олонхо». Начало в 18:00. Возрастное ограничение 6+

Как отмечают в Министерстве культуры Бурятии, оркестр национальных инструментов при Национальном театре танца Республики Саха (Якутия) был создан в 1993 году. Первыми артистами оркестра стали выпускники Восточно-Сибирского государственного института культуры города Улан-Удэ, которые обучались в первой национальной, специально открытой оркестровой студии. Первый концерт оркестра состоялся 27 апреля в 1993 году.

«Творческая деятельность Оркестра вплотную связана с сохранением и развитием якутского музыкального искусства. Коллектив ведет активную концертную деятельность, занимается популяризацией национальной музыки, сотрудничает с композиторами, мелодистами, исполнителями, с творческими коллективами республики, пропагандирует народное инструментальное исполнительство, работает над развитием и усовершенствованием якутского инструментария с мастерами-изготовителями музыкальных инструментов»,

- сообщили в ведомстве.



Основные направления оркестра: изучение музыкальных особенностей и сюжетов Олонхо, развитие якутского танцевального и балетного искусства, пропаганда и популяризация якутской вокальной и инструментальной музыки, создание музыкальных канонов Олонхо, обрядовой музыки Ысыах, создание аутентичными музыкальными инструментами мантровой (религиозной музыки эпосов народов Арктики) музыки.

Кроме того, в программе произведения якутских, бурятских, русских, зарубежных композиторов, отрывок из героического эпоса Олонхо, этническая музыка ансамбля «Кыл Саха», танцы народов Якутии, чарующие звуки хомуса. В программе также совместное выступление преподавателей Колледжа искусств им. П.И.Чайковского Валентины Намдыковой и Эрдэма Дымбрылова с ансамблем якутских инструментов “Кыл Саха”.



Билеты можно приобрести по ссылке: dancesakha.info и sibkassa.ru



Возрастное ограничение 6+

Фото: Колледж искусств имени П.И. Чайковского