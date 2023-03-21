Культура 21.03.2023 в 15:38

Оркестр из Якутии покорил слушателей Бурятии

В Улан-Удэ гала-концерт «Музыка Земли Олонхо» собрал полный зал. Репортаж с места событий.
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Текст: Эржена Мансорунова
Оркестр из Якутии покорил слушателей Бурятии

20 марта Колледж искусств имени Чайковского встретил гостей – приехал оркестр национальных инструментов Национального театра танца имени Сергея Зверева – Кыыл Уола из Якутии. Представление прошло с блеском -  жители Бурятии послушали якутские этнические песни, по достоинству оценили народные танцы, а также практически стали свидетелями шаманского обряда. Возрастное ограничение 6+

У коллектива из Якутии богатая история - ранее они участвовали в Международных фольклорных фестивалях театров мира в Польше и Франции, во всемирных фестивалях в Канаде и Америке, были участниками Пиренерейского фестиваля в 40 городах Франции, Испании и т.д. В общей сложности, за 30 лет оркестр посетил десятки стран и сотни городов по всему миру. 

Примечателен тот факт, что путь оркестра начался именно в Улан-Удэ ровно 30 лет назад. Его основатели – выпускники улан-удэнского вуза. Они приехали в наш город в честь юбилея оркестра и в честь 100-летия Республики Бурятия.

«Оркестр создали в 1993 году. Первыми артистами оркестра стали выпускники Восточно-Сибирского государственного института культуры Улан-Удэ, которые обучались в первой национальной, специально открытой оркестровой студии. Первый концерт оркестра состоялся 27 апреля в 1993 году»,

 - рассказали в минкультуры Бурятии.
Среди зрителей в основном старшее поколение города, но также много студентов и преподавателей колледжа. К началу выступления концертный зал уже заполнен слушателями. Звучит приветствие ведущего и все погружаются в атмосферу далеких холодных и одновременно светлых земель Якутии.

«Все время артисты оркестра мечтали попасть в Бурятию, потому что основоположники 30 лет тому назад закончили здесь ВСГИК. Здесь учились якутские студенты – это Николай Петров (руководитель оркестра и заслуженный работник культуры России), Анисия Габышева (артистка национального театра), Егор Федотов (музыкант национального театра) и т.д. Позже к ним примкнули другие артисты из Якутии. Они приехали, обучились здесь, получили высшее образование и вернулись. Сейчас артисты приехали поблагодарить преподавателей. Они считают Улан-Удэ вторым родным городом, а ВСГИК – родным институтом»,

- рассказала Вера Черноградская, заведующая литературной частью театра и заслуженный работник культуры Якутии.
Открыли концерт увертюрой «Дьөһөгөй» (Божество, покровитель лошадей – Прим.ред.) и с якутского тойука - народного пения от артиста Дмитрия Артемьева.



Затем артисты и музыканты театра поприветствовали Бурятию своим традиционным танцем в исполнении деятелей искусств Якутии Саины Винокуровой и Николая Павлова.


На сцене также объединилось творчество бурятских деятелей искусств и якутских мастеров. Так, следом выступили  преподаватели колледжа Валентина Намдыкова и Эрдэм Дымбрылов.

Особенное впечатление вызвала сцена камлания «Эттэтии» из этнобалета «Бохсуруйуу» (Изгание злого духа) в исполнении Дмитрия Артемьева. Весь зал застыл, словно Дмитрий сделал каждого сидящего очевидцем настоящего шаманского обряда.


Ранее музыканты успели дать два концерта в воинских частях города – в Сосновом бору и Октябрьском районе. Оказалось, сейчас в госпиталях Бурятии проходят лечение много жителей Якутии. Оркестр навестил земляков и поддержал их в этот трудный период.


«Все мы очень вдохновлены, здесь у вас очень много солнца и много света! Еще – синее-синее небо. Здесь у вас весна, а у нас все еще снег и ночью - 30 градусов. Поэтому здесь почти уже лето. Уже прошел круглый стол, все очень на высоком уровне»,

- добавила Вера Черноградская.
Музыканты пробудут здесь неделю. Они успели посетить достопримечательности Бурятии – съездили в Иволгинский дацан, на Лысую гору. После окончания выступления всех желающих пригласили сделать совместное фото с артистами. В свою очередь, зрители не остались равнодушны.

«Я узнала про концерт от своей подруги. Моя подруга живет в Якутске и играет в этом оркестре. Впечатления просто прекрасные, конечно. Для меня это открытие – завтра тоже пойду обязательно. Подруга училась в Улан-Удэ, мы познакомились здесь. Рада, что получилось прийти. Этническая музыка всегда меня привлекала», 

 - поделилась впечатлениями зрительница Саран-Гэрэл Жамьянова.

«Я не ожидала, что концерт мне так сильно понравится. Сильное впечатление у меня осталось от выступления артиста в образе шамана – было ощущение нереальности происходящего. Спасибо оркестру, что приехали к нам, ждем еще!» 

- высказалась 27-летняя горожанка Евгения.
Концерт завершился под выкрики улан-удэнцев "Браво!". Уже после того, как зрители разошлись, артисты и музыканты театра сфотографировались на сцене с желающими, а затем неформально собрались с земляками в фойе Колледжа имени Чайковского, где они вместе спели и станцевали круговой танец.




     Отметим, большой концерт двух оркестров пройдет сегодня в Бурятском театре оперы и балета в 18:30. На сцене вновь увидят коллаборацию двух культур – в первом отделении выступят якутяне, а во втором они сыграют общие произведения вместе с бурятскими музыкантами.

Возрастное ограничение 6+


Фото и видео: Номер один

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