Культура 07.05.2023 в 11:45

В Бурятии проходит всероссийская акция «Фронтовые бригады»

Праздничные концерты можно увидеть в улан-удэнских дворах
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии проходит всероссийская акция «Фронтовые бригады»

Сегодня в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне во дворах, где проживают ветераны, проходят праздничные концерты в рамках всероссийской акции «Фронтовые бригады» (0+).

Коллективы Культурно-Досугового Центра "Рассвет" исполнят известные композиции военных и послевоенных лет. Артисты выступят на улице Гагарина, где проживают несколько ветеранов.

Один из них Федор Плюснин. Он родился в с. Боций Джидинского района. С 1941 по 1943 работал в колхозе им. Дзержинского, после чего был призван в ряды Красной Армии. Плюснин служил в Забайкальском военном округе. С августа 1945 года воевал против Японских войск.

После окончания войны продолжил военную службу, последним местом службы был Дальний Китай. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», получил благодарность от тов. Сталина «За форсирование горного хребта Хингана», звание старший лейтенант.


Фото: Номер один

Теги
день победы 9 мая ветераны

Все новости

В Бурятии прошла 48-ая предметно-спортивная эстафета
07.05.2023 в 12:50
В Мухоршибирском районе вновь проблемы с коровами
07.05.2023 в 12:40
В Бурятии учитель физкультуры шлепнул ученицу
07.05.2023 в 12:05
В Бурятии проходит всероссийская акция «Фронтовые бригады»
07.05.2023 в 11:45
В Улан-Удэ прошла спартакиада, посвященная Дню Победы
07.05.2023 в 10:48
Жители Улан-Удэ возмущены действиями энергетиков
07.05.2023 в 10:30
В Бурятии два человека погибли из-за курения
07.05.2023 в 10:04
В Бурятии продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны
07.05.2023 в 09:55
По столице Бурятии проедет «Трамвай Победы»
07.05.2023 в 09:40
Волонтеры Еравны присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
07.05.2023 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
В Бурятии катастрофически не хватает артистов
В местных театрах возник настоящий кадровый голод
06.05.2023 в 14:00
В БГУ будут изучать русский сотрудники монгольского Музея Чингисхана
Музей и Бурятский государственный университет подписали соглашение о сотрудничестве
05.05.2023 в 09:08
«Сцена нужна, чтобы высказаться. Есть боль – выскажи, выкричи ее!»
Артисты Русского драмтеатра помогают ставить спектакли в женской колонии
04.05.2023 в 16:19
Моноспектакль Театра им. Н. Бестужева из Улан-Удэ увидят в Москве и Подмосковье
Показ состоится в рамках проекта «Театральная провинция» и на фестивале «Русская классика – Лобня»
02.05.2023 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru