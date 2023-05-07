В Бурятии проходит всероссийская акция «Фронтовые бригады»

Сегодня в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне во дворах, где проживают ветераны, проходят праздничные концерты в рамках всероссийской акции «Фронтовые бригады» (0+).

Коллективы Культурно-Досугового Центра "Рассвет" исполнят известные композиции военных и послевоенных лет. Артисты выступят на улице Гагарина, где проживают несколько ветеранов.

Один из них Федор Плюснин. Он родился в с. Боций Джидинского района. С 1941 по 1943 работал в колхозе им. Дзержинского, после чего был призван в ряды Красной Армии. Плюснин служил в Забайкальском военном округе. С августа 1945 года воевал против Японских войск.

После окончания войны продолжил военную службу, последним местом службы был Дальний Китай. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», получил благодарность от тов. Сталина «За форсирование горного хребта Хингана», звание старший лейтенант.





Фото: Номер один