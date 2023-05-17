В Улан-Удэ раскрыли тайну старорусского костюма

Участницы курса ознакомились с техникой безопасности и приступили к подготовке тканей и раскрою.





12 и 13 мая 2023 года в Улан-Удэ на базе Республиканского многоуровневого колледжа (РМК) проходил специализированный курс по пошиву старорусского (семейского) костюма. В течение двух дней участники прослушали теоретическую информацию об особенностях семейского костюма в разных районах республики, а также получили практику по раскрою и шитью запона. Курс прошел под руководством заместителя директора по производственной работе РМК Натальи Бондарчук, лектором и ведущей курса стала преподаватель дисциплин профессионального цикла высшей категории Светлана Васильева.18 мая 2001 года в Париже состоялась церемония провозглашения ЮНЕСКО «Шедевров устного и нематериального наследия человечества». Из 32 стран, представляющих уникальные явления культуры народов Америки, Африки, Европы, Азии, 19 провозглашены шедеврами. Среди традиционных культур Китая, Кореи, Филиппин, Бенина, Эквадора, Перу, Боливии, Доминиканской Республики, Индии, Японии и других «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» признано культурное пространство и устное творчество семейских — староверов Забайкалья, имеющее исключительное всемирное значение.Одним из составляющих элементов семейской культуры является костюм. Здесь каждый элемент несет сакральный смысл, а каждая деталь оберегает своего владельца от нечистой силы. Костюмы, которые носят староверы, отличаются гармонично подобранными тканями, цветами и деталями.Региональная общественная организация «Общество культуры семейских Республики Бурятия» решила познакомить жителей республики с костюмами поближе. Для этого организация под руководством ее председателя Сергея Петрова разработала проект «Радуга русского костюма: для разных поколений связующая нить», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Проект предусматривает несколько направлений работы. Главное из них - изучение костюма старообрядцев - семейских и взаимодействие с образовательными учреждениями, в первую очередь с детскими садами, которые уже имеют статус республиканских стажировочных площадок по направлению «Организация образовательной деятельности на основе приобщения детей дошкольного возраста к историческим, культурным и духовным ценностям семейских Республики Бурятия». В Улан-Удэ по этой программе работают детские сады: № 64 «Колокольчик», № 161 «Елочка», № 95 «Рябинушка», № 29 «Искорка», № 59 «Золотой ключик».Всего же в Республике Бурятия по данному направлению занимаются 15 детских садов, из них десять - в районах компактного проживания семейских (Бичурском, Заиграевском, Мухоршибирском, Тарбагатайском).12 мая педагоги и специалисты дошкольных учреждений города Улан-Удэ (участники программы приобщения детей дошкольного возраста к культуре семейских – староверов Забайкалья) и студенты третьего курса колледжа по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» стали слушателями 16-часового курса по пошиву семейского (старорусского) костюма.- Мы рады поделиться нашим опытом, который приобрели совместно с Обществом культуры семейских Республики Бурятия, выезжая на площадки музеев, домов культуры в места компактного проживания семейских по районам республики. Сегодня мы будем изготавливать запоны, – обратилась к собравшимся студентам и педагогам детсадов заместитель директора по производственной работе РМК Наталья Бондарчук.Руководитель Общества культуры семейских Сергей Петров отметил, что многоуровневый колледж готовит специалистов по швейному делу.- Поэтому мы решили совместно провести этот обучающий курс. Реализация проекта стала возможна благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, который выделил нам грант. Проектом предусмотрен пошив пяти мужских и пяти женских костюмов по старинным образцам, - сообщил Сергей Петров и добавил, что три женских костюма студенты уже отшили.Перед тем как приступить к раскрою запона, студентки колледжа представили презентацию «Отличительные особенности элементов женского костюма семейских в районах Республики Бурятия».Девушки отметили, что сейчас в республике наблюдается подъем интереса к семейскому костюму. Но часто костюмы шьют без соблюдения канонов, что в итоге принижает их ценность как культурного явления.- Общество культуры семейских в рамках реализации проекта «Радуга русского костюма – для разных поколений связующая нить» пригласило студентов и преподавателей многоуровневого колледжа для участия в проекте по всестороннему исследованию семейского костюма Бурятии. Мы встретились со старообрядцами в четырех районах Бурятии, где компактно проживают семейские - это села Новая Брянь в Заиграевском районе, Тарбагатай в Тарбагатайском районе, Шаралдай в Мухоршибирском районе и села Бичура и Сахарный Завод в Бичурском, - рассказали студентки.Во время этих встреч девушки изучили более 250 предметов одежды семейских Бурятии. Во всех элементах семейского костюма: рубахи, сарафана, запона - в разных районах есть отличия.К примеру, рубахи различаются по способу формирования складок у горловины воротника. Так, в Бичурском районе делают односторонние мелкие складки по всей горловине, в Тарбагатайском - густая сборка по всей горловине, в Мухоршибирском – встречные складки.Пошив запона также различается. Хотя внешний вид имеет много общего по форме, объему, элементам декора, при этом различается способ формирования складок, ширина верхней части нагрудника, способы декоративной отделки, расположение и ширина лент, длина изделия.- В Бичурском районе длина запона от уровня талии составляет 50 - 55 см, в Тарбагатайском районе – 55 - 60, в Мухоршибирском - 60 - 70 см. Способ формирования складок аналогичен способу формирования складок у рубашек, - отметили выступающие.Запон украшается лентами и бейками. В Бичурском районе бейка самая широкая, в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах она чуть меньше шириной и составляет от 1,5 до 2,5 см. Нижняя часть запона в Бичурском районе декорирована двумя лентами разной ширины, в Тарбагатайском районе к запону пришивают уже три ленты, а в Мухоршибирском украшают кружевами и лентами.Внешний вид сарафана в разных районах схож по силуэту, объему, общему оформлению, но есть особенности: это способ формирования складок и ширина притачной бейки в верхней части, а также способы декоративной отделки и длина изделия.- В Бичуре длина сарафана закрывает колено на 5 - 8 см, у тарбагатайского сарафана уровень колена закрыт на 10 - 15 см, у мухоршибирского сарафана длина такая же, как у тарбагатайского. Таким образом, в Бичурском районе самый короткий сарафан. Еще одна особенность бичурского сарафана – нет застежки впереди по центру, - рассказали студентки.Отшитые студентами колледжа костюмы станут экспонатами музея-усадьбы старовера Петрова в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района.После окончания презентации участницы курса под руководством ведущей курса преподавателя Светланы Васильевой приступили к раскрою запонов.- Запон состоит из нагрудника и передника. Дополнительные детали кроятся из контрастной ткани, вместе с тем костюмы очень выдержаны в цветовой гамме, кричащих, ярких цветов нет, - отметила, обращаясь к слушателям, Светлана Васильева.Работа закипела: одни отпаривали ленты и ткани, другие с помощью метра и портновских линеек намечали на тканях места раскроя. Педагоги из детских садов работали в парах со студентками колледжа, которые являются и участницами образовательной программы по семейскому костюму. Также слушателей консультировала Светлана Васильева. К слову, сама Светлана Владимировна из семейских, ее предки жили в Бичурском районе. У Светланы на память о прошлом сохранился старинный костюм, которому более 70 лет.Пошивом женщины занялись 13 мая. В этот же день они примерили получившиеся запоны. По результатам курса его участницы не только получили сертификаты, но и качественные готовые изделия, сшитые по технологии профессионального швейного производства.Окончив курс и набив руку на мастер-классе, участницам захотелось пошить и другие элементы семейского костюма под руководством опытных специалистов.- Курс благополучно завершен. Возможно, в будущем, при появлении интереса к данной теме, появится развернутый теоретическо-практический курс по пошиву всего ансамбля старорусского костюма семейских Забайкалья, - подытожил Сергей Петров.С тех пор как первые семьи старообрядцев пришли под конвоем в Сибирь, прошло более 2,5 столетия. За это время мир изменился до неузнаваемости. Но потомки тех людей, которых когда-то выслали в Бурятию, хранят культуру предков и по сей день.Фото: РОО «Общество культуры семейских Республики Бурятия»