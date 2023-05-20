В районе Бурятии началось строительство дома культуры

В городе Кяхта стартовало возведение Дома культуры. На месте строительства побывал зампред правительства Евгений Луковников, сообщает "Кяхта-инфо 24/7".

Как информировал «Номер один», затянувшееся начало возведения ДК вызвало нарекания главы Бурятии Алексея Цыденова. В феврале он поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень для того, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.

Дом культуры строят на площади 6 тысяч квадратных метров, здание рассчитано на 400 мест.

«Это здание будет построено, соблюдая все архитектурные требования по сохранению исторического города. На сегодня рабочие демонтировали старое здание, вывезли мусор и завершили земляные работы. Строительство идет по графику»,

- сообщил Евгений Луковников.



Фото: "Кяхта-инфо 24/7"