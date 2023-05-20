Культура 20.05.2023 в 18:03
В районе Бурятии началось строительство дома культуры
Ход работ в Кяхте проверил зампред правительства Евгений Луковников
Текст: Евгения Гармаева
В городе Кяхта стартовало возведение Дома культуры. На месте строительства побывал зампред правительства Евгений Луковников, сообщает "Кяхта-инфо 24/7".
Как информировал «Номер один», затянувшееся начало возведения ДК вызвало нарекания главы Бурятии Алексея Цыденова. В феврале он поручил руководству района и города Кяхта ускорить процедуры передачи земли и аварийного здания на районный уровень для того, чтобы строительство ДК началось в установленные сроки и завершилось к 2024 году.
В Кяхте демонтировали старое здание дома культуры
21.04.2023 в 11:56
Дом культуры строят на площади 6 тысяч квадратных метров, здание рассчитано на 400 мест.
«Это здание будет построено, соблюдая все архитектурные требования по сохранению исторического города. На сегодня рабочие демонтировали старое здание, вывезли мусор и завершили земляные работы. Строительство идет по графику»,
- сообщил Евгений Луковников.
Фото: "Кяхта-инфо 24/7"