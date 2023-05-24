Культура 24.05.2023 в 12:27

В Улан-Удэ на «Библионочи» пройдет косплей-дефиле

Жители перевоплотятся в любимых персонажей книг, фильмов и мультипликации
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ на «Библионочи» пройдет косплей-дефиле
Главным событием этой недели, пожалуй, станет ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» (0+). В 2023 году она будет проходить уже в 12-ый раз, сообщает комитет по культуре администрации города.

В этом году мероприятие пройдет 27 мая сразу на трех площадках: в Центральной городской библиотеке имени Калашникова по улице Ленина 17, в «PRO100 Библиотеке» микрорайон 113, дом 2, а также в центре чтения «Семейный Меридиан» на Туполева 4.

К слову, на одной из площадок "Библионочи" в Центральной библиотеке имени Калашникова выступит творческая косплей-студия «Маяк» (14+). Косплей – это хобби, в котором люди создают костюмы и перевоплощаются в образы любимых персонажей литературы, кинематографа, компьютерных игр, аниме и манги, а также передают их черты характера и манеры. Принять участие могут все желающие, старше 14 лет.

«Мастерская Маяк - это пространство, где косплееры-новички знакомятся ближе с миром кослпея, учатся создавать образы по любимым героям, выступать с дефиле, заполнять свои пробелы в знаниях о косплее в теории и на практике! Дефиле - это способ показать свой созданный образ персонажа из любого фандома, косплеер выступает на фестивале под музыку, показывая элементы танца, сценки из фильмов, мультфильмов, или придуманное собственное выступление»,

 - рассказала один из кураторов «Маяка» Анастасия Ким.
Кроме того, в библиотеке выступят музыканты арт-пространства «Твоя реп.точка». Жителей также ждут различные мастер-классы, яркие фотозоны и лекции.

Все мероприятия "Библионочи" пройдут в субботу, 27 мая в 19:00 и продлятся до 23:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение (для косплей-дефиле) 14+

Возрастное ограничение ("Библионочь") 0+ 



Фото: pixabay.com
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библиотека молодежь конкурс

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