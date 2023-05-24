В Улан-Удэ на «Библионочи» пройдет косплей-дефиле

«Мастерская Маяк - это пространство, где косплееры-новички знакомятся ближе с миром кослпея, учатся создавать образы по любимым героям, выступать с дефиле, заполнять свои пробелы в знаниях о косплее в теории и на практике! Дефиле - это способ показать свой созданный образ персонажа из любого фандома, косплеер выступает на фестивале под музыку, показывая элементы танца, сценки из фильмов, мультфильмов, или придуманное собственное выступление»,

- рассказала один из кураторов «Маяка» Анастасия Ким.



Главным событием этой недели, пожалуй, станет ежегодная всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» (0+). В 2023 году она будет проходить уже в 12-ый раз, сообщает комитет по культуре администрации города.В этом году мероприятие пройдет 27 мая сразу на трех площадках: в Центральной городской библиотеке имени Калашникова по улице Ленина 17, в «PRO100 Библиотеке» микрорайон 113, дом 2, а также в центре чтения «Семейный Меридиан» на Туполева 4.К слову, на одной из площадок "Библионочи" в Центральной библиотеке имени Калашникова выступит творческая косплей-студия «Маяк» (14+). Косплей – это хобби, в котором люди создают костюмы и перевоплощаются в образы любимых персонажей литературы, кинематографа, компьютерных игр, аниме и манги, а также передают их черты характера и манеры. Принять участие могут все желающие, старше 14 лет.Кроме того, в библиотеке выступят музыканты арт-пространства «Твоя реп.точка». Жителей также ждут различные мастер-классы, яркие фотозоны и лекции.Все мероприятия "Библионочи" пройдут в субботу, 27 мая в 19:00 и продлятся до 23:00. Вход свободный.