Улан-удэнцев приглашают на «Show of dance»

В столице Бурятии театр «Байкал» приглашает зрителей на этническое танцевальное шоу «Show of dance». Как добавляют в минкультуры республики, «Show of dance» - это слияние народных танцев и музыки с современными направлениями. Национальные мотивы вкупе с деми-классикой, хип-хопом и вогом создают новое видение хореографии, которое рассказывает о прошлом в настоящем.

«Особенность проекта – живая музыка народных инструментов. Каждый звук по-своему уникален. Их звучание удивительно точно способно передать звуки природы, придать настроение и увлечь за собой. Услышав эту музыку однажды, вы не забудете ее никогда»,

- говорит художественный руководитель Жаргал Жалсанов.



Мероприятие пройдет 13, 14 и 15 июня в 18:30 в театре оперы и балета. Приобрести билеты на концерт можно онлайн по ссылке или в кассе театра по адресу: ул. Ербанова, 11, оф. 540. Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+

Фото: пресс-служба театра "Байкал"