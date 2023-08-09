Искусство со всей страны

Культура 09.08.2023 в 11:56
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Гала-концерт «Байкальского танцевального фестиваля» покажут на сцене Бурятского театра оперы и балета
Текст: Натали Грюнвальд
Главное танцевальное событие лета соберет на одной сцене талантливых выпускников Бурятского хореографического колледжа имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева, которые сейчас трудятся в разных театрах страны. Они приехали на малую родину, чтобы продемонстрировать любимому зрителю красоту балетного искусства и багаж знаний, собранный кропотливым трудом за многие годы. Гостей гала-концерта ждет более 20 захватывающих номеров и специальный сюрприз от автора проекта Павла Окунева.
Экзамен на малой родине
Уникальный хореографический проект «Байкальский танцевальный фестиваль» порадует своего зрителя уже в шестой раз. В этом году он пройдет под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия. Состоится мероприятие благодаря поддержке правительства, администрации Прибайкальского района, Министерства культуры Бурятии и лично министра Соелмы Дагаевой.
- Мы поддерживаем и благодарим организаторов в лице Павла Окунева и Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Всегда интересно посмотреть на наших выпускников, которые работают на ведущих сценах страны. Для них это некий экзамен на малой родине, а для нас, зрителей, это возможность насладиться многогранностью и красотой танца, - сказала Соелма Дагаева.
По словам министра культуры, выпускники Бурятского хореографического колледжа ежегодно проводят фестиваль на малой родине, тем самым благодарят своих учителей и наставников.
- На сцене мы увидим не только лучшие работы наших выпускников, но и самые известные постановки ведущих российских и зарубежных балетмейстеров. Для нас проведение такого фестиваля - это знак того, что Бурятия является культурным театральным центром, - отметила она.
Также министр культуры обратила внимание, что проект обрел определенный масштаб благодаря поддержке крупных компаний. В этом году партнером «Байкальского танцевального фестиваля - 2023» выступает АМАР - уникальный туристический, рекреационный и просветительский проект, расположенный в особой экономической зоне «Пески», в состав которого после завершения строительства войдут научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта будет интегрировано курортное пространство премиального уровня. Фестиваль вновь поддерживают: мировой лидер производства низкоуглеродного алюминия и крупнейший частный производитель возобновляемой электроэнергии - Группа Эн+, основанная промышленником Олегом Дерипаской; особая экономическая зона «Байкальская гавань», ГК «Диагрупп», а также «Космос Селекшн Улан-Удэ» - этноотель категории «5 звезд», расположенный в самом сердце столицы Республики Бурятия.
Ежегодно в рамках «Байкальского танцевального фестиваля» проходит ряд творческих мероприятий. Одним из таких стала традиционная фотовыставка (6+), которая уже продемонстрировала многим жителям города артистов балета в объективе фотохудожников. Полюбоваться снимками можно вплоть до 10 августа в ТРЦ «Форум». В этот же день на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится долгожданный гала-концерт танцевального проекта (6+).
Одна из самых главных задач проекта не только удивить любимого зрителя, но и показать артистам, что они могут работать на родине. Ведь здесь о них всегда помнят. Некоторые уже вернулись в театр. Например, основатель фестиваля, выпускник Бурятского республиканского хореографического колледжа, ведущий солист театра МГАДМТ имени Н. И. Сац, продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев.
«Байкальский танцевальный фестиваль»
В разговоре о создании проекта Павел отметил, что ничего бы этого не получилось без помощи народного артиста СССР Андриса Лиепы, который поддержал его в начале пути.
- Многие артисты, выпускники разных поколений, часто приезжают на малую родину. Я заметил, что у них есть потребность демонстрировать творчество и что они хотели бы танцевать на родной сцене хотя бы летом. Так и появилась идея создать проект «Байкальский танцевальный фестиваль». В 2017 году я поделился этой мыслью со своим другом Андрисом Лиепой и он помог мне в организации фестиваля. Теперь в республике его проводят ежегодно. Основная «изюминка» - это финальная часть: балет на Байкале. В этом сезоне он состоится 12 августа, - рассказал Павел Окунев.
Гала-концерт пройдет в двух действиях. Артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Перми и Астрахани, чьи успехи сегодня составляют славу бурятской балетной школы, продемонстрируют не только классический балет, но и современную хореографию.
Более 20 уникальных номеров и 15 артистов не дадут ни на минуту выйти из атмосферы танца, музыки и хорошего настроения. Также режиссер подготовил определенные сюрпризы для зрителя во время антракта и под конец гала-концерта, которые пока остаются в секрете.
За кулисами
Подробности всей программы гала-концерта не разглашаются. Специально для фестиваля артисты готовят новые яркие номера. Пока известно лишь то, что публика точно насладится отрывками из балетов: «Корсар», «Золушка», «Лебединое озеро», «Красавица Ангара», «Жар-птица». Некоторые из артистов все-таки рассказали о своих номерах без подробностей, а также поделались успехами за последнее время.
- Я принимаю участие в фестивале каждый год с его самого первого концерта. На этот раз исполню номер «Персидский танец». Это коронный номер Ларисы Сахьяновой. В этом году будет ее 95-летие. Мне хочется отдать дань моему педагогу и посвятить номер ей. Также я буду исполнять номер «Мэмори». Это уже современная хореография, - анонсировала свое выступление народная артистка Республики Бурятия, ведущая солистка балета БГАТОиБ Лия Балданова.
Также всех пришедших на концерт порадует артист Мариинского театра Трофим Маланов. Буквально на днях он специально вернулся в Бурятию из Санкт-Петербурга.
- Я принимаю участие в фестивале на постоянной основе с самого его основания. На этот раз я подготовил два номера: «Болеро» из балета «Дон Кихот» в паре с солисткой БГАТОиБ Анастасией Цыбеновой и «Лебедь». Второй - это современная хореография на знаменитую музыку Камиля Сен-Санса. Мужская версия номера «Лебедь» совершенно не похожа на канонический номер. Хочу отметить, на данный момент прохожу обучение в АРБ. им. А. Я. Вагановой на педагогическом факультете. Заканчиваю обучение в следующем году, - рассказал Маланов.
Однако есть и те, кто будет принимать участие в ежегодном проекте «Байкальский танцевальный фестиваль» впервые. Таким участником стала одна из выпускниц Бурятского республиканского хореографического колледжа Елизавета Ульяненко.
Она успела проявить себя во многих конкурсах, таких как: XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, а также стала лауреатом «I Российско-японского Евразийского конкурса», II Хореографического фестиваля-конкурса «Большие надежды» и Хореографического конкурса имени н. а. РСФСР Петра Абашеева.
- Я буду исполнять сразу три номера. Из них два современных - Unity и «Мечтай». Их мне поставили молодые перспективные ребята из Перми. Концепции очень чувственные, затрагивают темы человеческих переживаний. Хочется отметить, что БРХК имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева уникален своими педагогами, которые дают детям намного больше, чем просто знания. Они выращивают из нас сильных и выносливых людей, - поделилась Елизавета Ульяненко.
Также среди артистов стоит отметить одного из талантливых выпускников Бурятского хореографического колледжа Субедея Дангыта. В этом году он стал обладателем золотой медали на самом престижном международном конкурсе исполнителей в Большом театре, что еще раз доказало уровень наших выпускников. В данный момент Субедей выступает солистом театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в столице.
- Бурятская балетная школа славится талантливыми выпускниками. И очень хочется, чтобы наш зритель увидел их выступление, знал о том, какие прекрасные артисты выходят из стен Бурятского хореографического колледжа. Наши выпускники успешно работают по всей стране и за границей, - отметил Павел Окунев.
Стоит отметить, что все билеты на долгожданный гала-концерт «Байкальского танцевального фестиваля» 10 августа и на программу «Балет на Байкале. Бурятия» 12 числа в особой экономической зоне «Пески» распроданы.
Желающие посмотреть выступления артистов балета могут присоединиться к прямым трансляциям в «Одноклассниках». Они пройдут в дни концертов, 10 и 12 августа, в официальной группе Бурятского государственного академического театра оперы и балета в ОК: https://ok.ru/uuopera (6+)
Фото: Егора Бельских
Экзамен на малой родине
Уникальный хореографический проект «Байкальский танцевальный фестиваль» порадует своего зрителя уже в шестой раз. В этом году он пройдет под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия. Состоится мероприятие благодаря поддержке правительства, администрации Прибайкальского района, Министерства культуры Бурятии и лично министра Соелмы Дагаевой.
- Мы поддерживаем и благодарим организаторов в лице Павла Окунева и Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Всегда интересно посмотреть на наших выпускников, которые работают на ведущих сценах страны. Для них это некий экзамен на малой родине, а для нас, зрителей, это возможность насладиться многогранностью и красотой танца, - сказала Соелма Дагаева.
По словам министра культуры, выпускники Бурятского хореографического колледжа ежегодно проводят фестиваль на малой родине, тем самым благодарят своих учителей и наставников.
- На сцене мы увидим не только лучшие работы наших выпускников, но и самые известные постановки ведущих российских и зарубежных балетмейстеров. Для нас проведение такого фестиваля - это знак того, что Бурятия является культурным театральным центром, - отметила она.
Также министр культуры обратила внимание, что проект обрел определенный масштаб благодаря поддержке крупных компаний. В этом году партнером «Байкальского танцевального фестиваля - 2023» выступает АМАР - уникальный туристический, рекреационный и просветительский проект, расположенный в особой экономической зоне «Пески», в состав которого после завершения строительства войдут научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта будет интегрировано курортное пространство премиального уровня. Фестиваль вновь поддерживают: мировой лидер производства низкоуглеродного алюминия и крупнейший частный производитель возобновляемой электроэнергии - Группа Эн+, основанная промышленником Олегом Дерипаской; особая экономическая зона «Байкальская гавань», ГК «Диагрупп», а также «Космос Селекшн Улан-Удэ» - этноотель категории «5 звезд», расположенный в самом сердце столицы Республики Бурятия.
Ежегодно в рамках «Байкальского танцевального фестиваля» проходит ряд творческих мероприятий. Одним из таких стала традиционная фотовыставка (6+), которая уже продемонстрировала многим жителям города артистов балета в объективе фотохудожников. Полюбоваться снимками можно вплоть до 10 августа в ТРЦ «Форум». В этот же день на сцене Бурятского театра оперы и балета состоится долгожданный гала-концерт танцевального проекта (6+).
Одна из самых главных задач проекта не только удивить любимого зрителя, но и показать артистам, что они могут работать на родине. Ведь здесь о них всегда помнят. Некоторые уже вернулись в театр. Например, основатель фестиваля, выпускник Бурятского республиканского хореографического колледжа, ведущий солист театра МГАДМТ имени Н. И. Сац, продюсер Бурятского театра оперы и балета Павел Окунев.
«Байкальский танцевальный фестиваль»
В разговоре о создании проекта Павел отметил, что ничего бы этого не получилось без помощи народного артиста СССР Андриса Лиепы, который поддержал его в начале пути.
- Многие артисты, выпускники разных поколений, часто приезжают на малую родину. Я заметил, что у них есть потребность демонстрировать творчество и что они хотели бы танцевать на родной сцене хотя бы летом. Так и появилась идея создать проект «Байкальский танцевальный фестиваль». В 2017 году я поделился этой мыслью со своим другом Андрисом Лиепой и он помог мне в организации фестиваля. Теперь в республике его проводят ежегодно. Основная «изюминка» - это финальная часть: балет на Байкале. В этом сезоне он состоится 12 августа, - рассказал Павел Окунев.
Гала-концерт пройдет в двух действиях. Артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Перми и Астрахани, чьи успехи сегодня составляют славу бурятской балетной школы, продемонстрируют не только классический балет, но и современную хореографию.
Более 20 уникальных номеров и 15 артистов не дадут ни на минуту выйти из атмосферы танца, музыки и хорошего настроения. Также режиссер подготовил определенные сюрпризы для зрителя во время антракта и под конец гала-концерта, которые пока остаются в секрете.
За кулисами
Подробности всей программы гала-концерта не разглашаются. Специально для фестиваля артисты готовят новые яркие номера. Пока известно лишь то, что публика точно насладится отрывками из балетов: «Корсар», «Золушка», «Лебединое озеро», «Красавица Ангара», «Жар-птица». Некоторые из артистов все-таки рассказали о своих номерах без подробностей, а также поделались успехами за последнее время.
- Я принимаю участие в фестивале каждый год с его самого первого концерта. На этот раз исполню номер «Персидский танец». Это коронный номер Ларисы Сахьяновой. В этом году будет ее 95-летие. Мне хочется отдать дань моему педагогу и посвятить номер ей. Также я буду исполнять номер «Мэмори». Это уже современная хореография, - анонсировала свое выступление народная артистка Республики Бурятия, ведущая солистка балета БГАТОиБ Лия Балданова.
Также всех пришедших на концерт порадует артист Мариинского театра Трофим Маланов. Буквально на днях он специально вернулся в Бурятию из Санкт-Петербурга.
- Я принимаю участие в фестивале на постоянной основе с самого его основания. На этот раз я подготовил два номера: «Болеро» из балета «Дон Кихот» в паре с солисткой БГАТОиБ Анастасией Цыбеновой и «Лебедь». Второй - это современная хореография на знаменитую музыку Камиля Сен-Санса. Мужская версия номера «Лебедь» совершенно не похожа на канонический номер. Хочу отметить, на данный момент прохожу обучение в АРБ. им. А. Я. Вагановой на педагогическом факультете. Заканчиваю обучение в следующем году, - рассказал Маланов.
Однако есть и те, кто будет принимать участие в ежегодном проекте «Байкальский танцевальный фестиваль» впервые. Таким участником стала одна из выпускниц Бурятского республиканского хореографического колледжа Елизавета Ульяненко.
Она успела проявить себя во многих конкурсах, таких как: XVI Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск», Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, а также стала лауреатом «I Российско-японского Евразийского конкурса», II Хореографического фестиваля-конкурса «Большие надежды» и Хореографического конкурса имени н. а. РСФСР Петра Абашеева.
- Я буду исполнять сразу три номера. Из них два современных - Unity и «Мечтай». Их мне поставили молодые перспективные ребята из Перми. Концепции очень чувственные, затрагивают темы человеческих переживаний. Хочется отметить, что БРХК имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева уникален своими педагогами, которые дают детям намного больше, чем просто знания. Они выращивают из нас сильных и выносливых людей, - поделилась Елизавета Ульяненко.
Также среди артистов стоит отметить одного из талантливых выпускников Бурятского хореографического колледжа Субедея Дангыта. В этом году он стал обладателем золотой медали на самом престижном международном конкурсе исполнителей в Большом театре, что еще раз доказало уровень наших выпускников. В данный момент Субедей выступает солистом театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в столице.
- Бурятская балетная школа славится талантливыми выпускниками. И очень хочется, чтобы наш зритель увидел их выступление, знал о том, какие прекрасные артисты выходят из стен Бурятского хореографического колледжа. Наши выпускники успешно работают по всей стране и за границей, - отметил Павел Окунев.
Стоит отметить, что все билеты на долгожданный гала-концерт «Байкальского танцевального фестиваля» 10 августа и на программу «Балет на Байкале. Бурятия» 12 числа в особой экономической зоне «Пески» распроданы.
Желающие посмотреть выступления артистов балета могут присоединиться к прямым трансляциям в «Одноклассниках». Они пройдут в дни концертов, 10 и 12 августа, в официальной группе Бурятского государственного академического театра оперы и балета в ОК: https://ok.ru/uuopera (6+)
Фото: Егора Бельских