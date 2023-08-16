Пуантами касаясь горизонта

Ежегодный «Байкальский танцевальный фестиваль» подошел к концу. Знаменитые выпускники Бурятского хореографического колледжа имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева выступили 12 августа под открытым небом на берегу священного озера.В этом году уникальный хореографический проект «Байкальский танцевальный фестиваль» прошел под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия и завершился программой «Балет на Байкале. Бурятия».Ранним утром выпускники Хореографического колледжа, артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета отправились в самую живописную местность для подготовки танцевальных номеров. Через некоторое время в особую экономическую зону «Пески» выдвинулась и колонна автобусов со взволнованными от ожидания зрителями.В течение всего дня их удивляли каскадом ярких выступлений. Первыми на сцену вышли детские и молодежные коллективы, которые не оставили равнодушными никого из присутствующих на берегу озера. Сразу после этого зрителей взбодрили энергией танцев с помощью мастер-классов от проекта театра оперы и балета «Лаборатория хореографов». Окончательно подготовили собравшуюся публику к финалу с помощью жарких танцев мира - сальсы и бачаты.- Это восторг, не иначе. Вся атмосфера на берегу буквально пропитана движением тела. Мне очень понравились мастер-классы, это мой первый выход на сцену. Нам показывали движения доминиканского танца бачата. Усидеть на месте было нереально. Ноги сами тянулись потанцевать. Музыка окутывала нас полностью. Самые жаркие ритмы покорили этим летом Бурятию! - делится эмоциями гостья фестиваля Ульяна Фролова.Территория берега, напоминающая по форме природный амфитеатр, ежесекундно наполнялась новыми людьми. Толпа участников фестиваля растворялась в музыкальных вибрациях. Улыбки ни на мгновение не сходили с их лиц. Многие гости успели поделиться своими впечатлениями, вновь и вновь подмечая восторг от увиденного и участия в танцах.Автором и идейным вдохновителем главного танцевального события лета выступает в прошлом ведущий солист МГАДМТ им. Натальи Сац, выпускник Бурятского хореографического колледжа им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева, сегодня продюсер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Павел Окунев.- Такой формат фестиваля давно мне знаком. Я сталкивался с ним, когда выступал на Кипре, в Каннах, Пусане, Бейруте. Он всегда меня поражал атмосферой. Так как там совершенно другое настроение среди артистов и зрителей. Такого в Бурятии не было. Это было бы глупостью не попробовать создать такую площадку у нас. Как видите, все получилось! - улыбается Павел Окунев.Артисты, которые уже прикоснулись к сцене, спускались с нее с горящим взглядом, наполненным непередаваемым восторгом. Буря эмоций и волнение не давали покоя даже в гримерке. Но при этом присутствовала и сдержанность из-за подготовки перед грядущими выступлениями.- Это мой финальный выход на сцену в этом сезоне, далее следует отпуск. Поэтому очень жду своего выступления. Рад, что завершаю именно этим событием. Потому что все-таки это Байкал, родной край. Волнение есть - танцевать на открытом воздухе это совершенно другое. Здесь нет кулис, нет стен, нет, образно говоря, подушки безопасности. Тут координация работает немного по-другому. Успокаивает, что в этом году нам очень повезло с погодой. Публики больше, чем в прошлый раз, и условия намного лучше. Как для зрителя, так и для нас, артистов, - отмечает выпускник БРХК Трофим Маланов.Уже на закате публика смогла увидеть финальные 15 номеров программы «Балет на Байкале. Бурятия», которые продемонстрировали выпускники Бурятского хореографического колледжа имени Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. Сейчас каждый из них работает в ведущих театрах страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Перми, Астрахани и т. д.Особое внимание всех присутствующих привлек номер от специального гостя, хореографа телевизионных шоу: «Танцы на ТНТ», «Новые танцы», «Большой балет» Александра Могилева. Ранее он отмечал, что участие в «Байкальском танцевальном фестивале» для него эксперимент и некое хулиганство, начиная с музыки и подачи, заканчивая совершенно другим образом. Хочется отметить, что все выше задуманное удалось. Таких громких аплодисментов берег еще не слышал. Зрители наблюдали за движениями артиста словно завороженные.Организаторы фестиваля и программы «Балет на Байкале. Бурятия» долгое время изучали берег священного озера в поисках самого идеального места для проведения мероприятия. Выбор был совсем не из легких. Они отметили, что балет - это такой вид искусства, который должен быть представлен непосредственно на лоне природы и соприкоснуться с ним необходимо в самых живописных ее местах. В конечном итоге он прогремел аншлагом в ОЭЗ «Пески».- Фестиваль классического балета на Байкале - это закономерность. У нас работает Бурятский хореографический колледж, который выпускает кадры для всей России. Именно наши выпускники стали инициаторами «Байкальского танцевального фестиваля». Нам приятно, что наши ребята занимают лидирующие позиции в других театрах. Мы, конечно, поддерживаем их начинания. Вот уже второй год нам помогает бизнес. Это позволяет выйти с фестивалем за пределы театра, - говорит министр культуры Соелма Дагаева.Также министр культуры обратила внимание, что проект обрел определенный масштаб благодаря поддержке крупных компаний. В этом году партнером «Байкальского танцевального фестиваля - 2023» выступает АМАР - уникальный туристический, рекреационный и просветительский проект, расположенный в особой экономической зоне «Пески», в состав которого после завершения строительства войдут научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта будет интегрировано курортное пространство премиального уровня.- Наш проект реализуется в ОЭЗ «Байкальская гавань». Здесь предполагается строительство большого комплекса. Между собой будут переплетаться наука, туризм и искусство. Программа «Балет на Байкале. Бурятия» у нас первое такое крупное мероприятие. Вместе с ним мы презентовали нашу площадку. Очень рады всем гостям. Все, что мы здесь подготовили, как раз для того, чтобы люди смогли познакомиться с нами. Балет для нас крайне важен, поскольку это одна из граней искусства, которую мы будем максимально внедрять в наш проект и поддерживать всеми силами, - рассказывает директор проекта AMAR Дмитрий Скоробогатов.Команда проекта более трех месяцев занималась подготовкой и обустройством территории для проведения финальной программы «Байкальского танцевального фестиваля». Особое внимание уделялось экологии и зеленым насаждениям, которые не пострадали при возведении зеркальной сцены и прочего составляющего площадки.- Природа этого места уникальна. Мы подходили ко всему очень тщательно. Несколько месяцев наша команда все проектировала и занималась техническими моментами. Понадобилось время, чтобы организовать всю инфраструктуру, завести световые приборы и соорудить помосты, которые помогли снизить антропогенную нагрузку. Всеми процессами занимались десять команд. По итогу нам удалось сохранить баланс, сберечь уникальную природную среду и создать удобную площадку, - объясняет Дмитрий Скоробогатов.После завершения программы команда клининга в течение несколько дней занималась уборкой территории и береговой линии. Представители проекта AMAR заранее закупили мусорные баки и целенаправленно отказались от пластиковой посуды, отдав предпочтение бумажной и многоразовой керамической.- Важность фестиваля не только в том, что он дает возможность участникам насладиться искусством танца на фоне природных пейзажей с участием артистов театра, но и в том, что это мероприятие привлекает внимание к вопросам сохранения природных богатств Байкала. В этой точке компания Эн+ пересеклась с организаторами в прошлом году и, надеюсь, стала постоянным партнером фестиваля, - отмечает директор департамента по внешним связям энергохолдинга Эн+ Ольга Санарова.Фестиваль вновь успешно поддержали: мировой лидер производства низкоуглеродного алюминия и крупнейший частный производитель возобновляемой электроэнергии Группа Эн+, основанная промышленником Олегом Дерипаской; особая экономическая зона «Байкальская гавань», ГК «Диагрупп», а также «Космос Селекшн Улан-Удэ» - этноотель категории «5 звезд», расположенный в самом сердце столицы Республики Бурятия.Балет на Байкале удался на славу. Публика осталась под впечатлением до следующего года. Каждый зритель унес с собой частичку радости и воспоминания. Состоялось данное мероприятие благодаря поддержке крупных компаний, информационных партнеров, правительства, администрации Прибайкальского района, Министерства культуры Бурятии и лично министра Соелмы Дагаевой.- Следующий фестиваль будет еще масштабнее. Уже есть идеи, - подводит итоги министр культуры Бурятии.Что будет ожидать зрителей на «Байкальском танцевальном фестивале» в следующем году, остается загадкой. Это покажет только время. А пока авторы, идейные вдохновители и организаторы главного ежегодного танцевального события лета открыты к сотрудничеству и новым идеям.Фото: Егора Бельских