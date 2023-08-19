Культура 19.08.2023 в 16:31

В России создадут современный словарь буддийских терминов

Участие в работе примут как служители, так и крупнейшие исследователи
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Текст: Номер один
В России создадут современный словарь буддийских терминов
В России создадут новый современный словарь буддийских терминов, работа над словарем начнется уже в этом году. Об этом 19 августа на I Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» сообщил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

 - Одна из очень важных проблем, которые у нас есть – это сложность перевода буддийских текстов на другие языки, потому что первые тексты были созданы на языке пали – палийский канон – и переводились многократно на разные языки: китайский, монгольский, старомонгольский, русский. И естественно есть большие разночтения в трактовке очень многих терминов. И первое, что нам кажется очень важным - это сопоставить переводы, сопоставить терминологию и на этой базе создать новый словарь буддийских терминов. Участие в этой работе должны принимать, как служители, так и крупнейшие исследователи. И это будет открытая платформа, она будет доступна для всех, и уже в этом году мы начинаем работу над ней, - рассказал Маслов на пресс-конференции по итогам Форума.

Он также подчеркнул, что сегодня очень важно расширять издательство буддийских трудов.

- У нас есть уникальные переводы, только в этом году мы уже издали четыре крупных книги – новые переводы о Сангхе, «Сутра Белого Старца» и так далее, издали уникальный «Атлас тибетской медицины» - и все они изданы впервые и это только за этот год. Очень важным моментом является максимальное расширение издания таких работ, причем работ, как классических, так и современных исследований, - отметил Алексей Маслов.

Кроме того, Алексей Маслов заявил о необходимости выпуска качественного научно-популярного журнала. «Потому что сегодня есть и электронные журналы по буддизму в мире и в России, но далеко не все они носят качественный характер».

- Наша задача - привлечь выдающихся ученых: ученых Бурятии, Калмыкии, Тывы, московского и петербуржского центров, ученых из дацанов, из буддийских академий России, зарубежных для того, чтобы обсуждать самые насущные проблемы буддизма. Необходимо показать, что буддизм - это не только повседневная вера, но и очень серьезная научно-философская система, - резюмировал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова.

Фото: пресс-служба правительства РБ. 

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