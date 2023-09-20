В столице Бурятии пройдет музыкальный фестиваль «UU.SOUND-2023»

Фестиваль в формате шоукейса «UU.SOUND» (16+) пройдёт в Улан-Удэ в четвертый раз, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии. Мероприятие состоится 1-3 декабря.

Как сообщают организаторы, заявки на участие от групп и сольных исполнителей со всей России принимаются до 30 сентября по ссылке и на сайте Бурятской филармонии.

«В рамках «UU.SOUND» проходит не только концерт участников, на котором у начинающих музыкантов есть шанс выступить перед широкой аудиторией и экспертами. «UU.SOUND» — это еще и форум, на котором соберутся активные участники музыкального сообщества: организаторы концертов и фестивалей, артисты и их менеджмент, представители билетных компаний, концертных площадок, театров, лейблов, звукозаписывающих студий, СМИ, PR и SMM-специалисты»,

- отмечают в сообщении.



На уже традиционном событии молодые и опытные музыканты, организаторы смогут обменяться знаниями, поучаствовать в острых дискуссиях и наладить новые партнерские связи. У начинающих игроков сцены появится возможность узнать о способах продвижения своего музыкального проекта в соцсетях, разобраться в продаже музыки на онлайн-площадках и т.д.

Возрастное ограничение 16+



Фото: Бурятская государственная филармония