Артисты Бурятии вернулись после встречи с Ким Чен Ыном

Артисты вернулись в республику после Восточного экономического форума, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Участники и гости ВЭФ тепло встретили выступление бурятской делегации, отмечают в пресс-службе Республиканского центра народного творчества.

Напомним, 17 сентября, на Улице Дальнего Востока возле павильона Республики Бурятия наша делегация приветствовала лидера КНДР господина Ким Чен Ына. На форуме лидеру КНДР представили вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России»

«Наши артисты в полном составе в национальных костюмах представили культуру республики, музыканты играли произведения бурятских композиторов. Представителем КНДР был отдельно отмечен наш павильон своим гостеприимством, своим радушием»,

– отметил руководитель культурной делегации Бурятии, заместитель директора РЦНТ Александр Малханов.



В Министерстве культуры Бурятии отметили, что республику на ВЭФ представили прославленные творческие коллективы: ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны», оркестровая группа Колледжа искусств им. П. И. Чайковского, Надежда Лаптева, Дашима Соктоева, Арюн Гоа. С восторгом зрители приняли выступление группы «Сезон дождей», а также модное дефиле коллекции этнической одежды Евгении Мэрдыгеевой и Руфины Уюиной.





Фото: РЦНТ