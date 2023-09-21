Культура 21.09.2023 в 14:23

Артисты Бурятии вернулись после встречи с Ким Чен Ыном

Напомним, во Владивостоке проходил Восточный экономический форум
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Текст: Евгения Гармаева
Артисты Бурятии вернулись после встречи с Ким Чен Ыном

Артисты вернулись в республику после Восточного экономического форума, на котором присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Участники и гости ВЭФ тепло встретили выступление бурятской делегации, отмечают в пресс-службе Республиканского центра народного творчества.

Артисты из Бурятии приветствовали Ким Чен Ына
18.09.2023 в 09:23
Напомним, 17 сентября, на Улице Дальнего Востока возле павильона Республики Бурятия наша делегация приветствовала лидера КНДР господина Ким Чен Ына. На форуме лидеру КНДР представили вертолеты Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России»

«Наши артисты в полном составе в национальных костюмах представили культуру республики, музыканты играли произведения бурятских композиторов. Представителем КНДР был отдельно отмечен наш павильон своим гостеприимством, своим радушием», 

 –  отметил руководитель культурной делегации Бурятии, заместитель директора РЦНТ Александр Малханов.
В Министерстве культуры Бурятии отметили, что республику на ВЭФ представили прославленные творческие коллективы: ансамбль народной музыки и танца «Сибирский сувенир», народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны», оркестровая группа Колледжа искусств им. П. И. Чайковского, Надежда Лаптева, Дашима Соктоева, Арюн Гоа. С восторгом зрители приняли выступление группы «Сезон дождей», а также модное дефиле коллекции этнической одежды Евгении Мэрдыгеевой и Руфины Уюиной.



Фото: РЦНТ

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ВЭФ-2023 Владивосток

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