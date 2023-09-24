Культура 24.09.2023 в 16:03
Улан-удэнский блогер озвучил знаменитый аниме-сериал «Атака титанов»
Посмотреть первую серию на бурятском языке может любой желающий
Текст: Номер один
Бурятский блогер Гуро Батуев занялся озвучкой одного из самых популярных аниме-сериалов «Атака титанов» (18+). Он уже перевел первую серию на бурятский язык.
Мультсериал переносит зрителя в вымышленный мир, где люди сражаются с гигантами. Главный герой пытается узнать тайны своего прошлого и сталкивается с разными трудностями. Преодолевать трудный путь ему помогают его преданные друзья детства. Обращаем внимание, возрастное ограничение данного аниме 18+.
Кстати, это не первая работа блогера в таком формате. В социальных сетях он и раньше размещал видео с процессом озвучки других востребованных фильмов и аниме.
Фото: Pixabay
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