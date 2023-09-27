В Бурятии прошел праздник семейского костюма

В минувшие выходные семейские Бурятии провели яркие праздничные мероприятия. Вечером 22 сентября в КТЦ «Феникс» состоялся первый республиканский праздник семейского костюма. А в субботу старообрядцы встречали гостей в Нижнем Жириме – здесь прошли народные гуляния, где жители республики вновь смогли увидеть старинную одежду, услышать песни и насладиться атмосферой усадьбы 19 века.

Радуга костюмов

22 сентября 2023 года в городе Улан-Удэ сцена КТЦ «Феникс» расцвела от буйства красок старинных костюмов старообрядцев – здесь состоялся концерт и показ уникальной коллекции семейской одежды, изготовленной в рамках проекта «Радуга русского костюма: для разных поколений связующая нить». Проект реализовало РОО «Общество культуры семейских РБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На праздник съехались гости со всей Бурятии, а также из Иркутской области, в их числе руководитель «Общества культуры семейских (староверов) Иркутской области» Ольга Турчанинова.

Со сцены звучали звонкие песни и частушки. Выступили фольклорные семейские народные песенные коллективы - «Белые березы» из села Десятниково, «Долюшка» из села Новая Брянь, ансамбль «Живица» и «Семейские янтари» из города Улан-Удэ, группа школьников из музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева под руководством Кирилла Михалева, а также юные воспитанники детских садов столицы Бурятии.

- Такое мероприятие мы мечтали провести уже давно. О семейских написано вроде бы много, проводятся праздники, мы знаем кухню, быт, а вот о семейском костюме материалов было не так много. Этот пробел решило восполнить Общество культуры семейских под руководством Сергея Петрова. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив общество культуры семейских смогло реализовать программу по изучению и пошиву костюмов на базе Республиканского многоуровневого колледжа. В рамках программы студенты и преподаватели провели четыре экспедиции в районы компактного проживания семейских и смогли прикоснуться к культуре старообрядцев Бурятии, - рассказал депутат Народного Хурала Республики Бурятия от Тарбагатайского района Анатолий Кушнарев, ставший почетным гостем мероприятия.

В рамках праздника прошло несколько конкурсов, связанных с тематикой семейской одежды. Так, зрители увидели пошитую в русском стиле современную коллекцию «Боярыня сибирская». Победители конкурсов из Бичурского, Заиграевского, Тарбагатайского, Мухоршибирского районов, представившие, в основном, старинные костюмы, некоторым из которых было больше ста лет, получили денежные призы и памятные подарки.

Гвоздем программы стал этнопоказ коллекции русского народного костюма семейских Забайкалья.





Но вначале, до показа, студенты Республиканского многоуровневого колледжа представили презентацию о районных особенностях костюма семейских. Они наглядно продемонстрировали зрителям разницу в деталях женского костюма, связанную с длиной сарафана и запона (фартука), способах их украшения, элементами кроя рубахи и сарафана. Эти знания стали результатом этнографической экспедиции, по итогам которой и были изготовлены аутентичные копии семейских нарядов разных районов Бурятии.

По старинным лекалам

Коллектив Республиканского многоуровневого колледжа был привлечен к реализации проекта «Радуга русского костюма – для разных поколений связующая нить», поскольку именно это учебное заведение готовит специалистов по швейному делу. В течение года - с сентября 2022 по сентябрь 2023 г. - студенты и преподаватели изучали традиционную одежду семейских и воссоздавали коллекцию новых костюмов.

Студенты объездили четыре района Бурятии, в которых компактно проживают семейские - это села Новая Брянь в Заиграевском районе, Тарбагатай в Тарбагатайском районе, Шаралдай в Мухоршибирском районе и село Бичура на Сахарном Заводе в Бичурском. Проект объединил большое количество людей: кроме студентов и преподавателей активно помогали проекту работники музеев, администраций, жители районов республики, которые бережно хранят одежду своих предков, как семейные реликвии. Во время этих встреч было изучено более 250 предметов одежды семейских Бурятии. Во всех элементах семейского костюма: рубахе, сарафане, запоне были обнаружены отличия.

- Мы всесторонне исследовали народный семейский костюм, и получили не только бесценный опыт, но и положительные эмоции, познакомились с удивительными людьми и погрузились в мир старины. Мы впервые увидели старинные костюмы, утварь, книги, написанные на старославянском языке. Спасибо, что делились своими знаниями, за вкусные пироги, которыми угощали, за протяжные песни, которые вы пели нам, - обратилась со сцены к старообрядцам преподаватель дисциплин профессионального цикла высшей категории республиканского многоуровневого колледжа Светлана Васильева.

Связующая нить

Одно из важнейших направлений проекта «Радуга русского костюма: для разных поколений связующая нить» – это работа с с образовательными учреждениями, в первую очередь с детскими садами. Многие из них уже имеют статус республиканских стажировочных площадок по направлению «Организация образовательной деятельности на основе приобщения детей дошкольного возраста к историческим, культурным и духовным ценностям семейских Республики Бурятия». В Улан-Удэ по этой программе работают детские сады: № 64 «Колокольчик», № 161 «Елочка», № 95 «Рябинушка», № 29 «Искорка», № 59 «Золотой ключик».

Всего же в Бурятии по данному направлению занимаются 16 детских садов, из них 11 - в районах компактного проживания семейских (Бичурском, Заиграевском, Мухоршибирском, Тарбагатайском).

- Мои дети ходят в детский сад «Искорка», где знакомятся с культурой семейских. Сегодня моя дочь Лиза на сцене танцует и споет. В садике детям рассказывают о старообрядческих праздниках, дочка приходит домой и что-то напевает, - рассказала одна из зрительниц Анна Лобастова.

На празднике семейского костюма дошколята не только исполняли семейские народные песни и танцы - перед началом концерта все желающие могли приобрести продукцию, изготовленную руками детей, воспитателей и родителей детского сада «Золотой ключик». Были представлены куколки-обереги – «Козочка», «Шестиручка», которые символизируют благополучие в семье и оберегают от бед и неудач.

Воспитатель детского сада «Колокольчик» Светлана Егорова также пришла на праздник не с пустыми руками – садик представил выставку композиций из жизни семейских. «Сплетницы», «Жили у бабуси», «Матушка у зыбки», «Пряха», «Хлеб-соль», «Карусель» притягивали восхищенные взгляды гостей.

В старинной усадьбе

23 сентября праздник продолжился в селе Нижний Жирим, в музее-усадьбе старовера Петрова. Построенную в 1885 году усадьбу в 2021 году отреставрировали на средства Фонда президентских грантов.





- Дом построен 136 лет назад моим прапрадедом Родионом Феоктистовичем Петровым. Он состоит из избы, горницы, казенки (кладовки), сеней. В горнице стоит большая русская глинобитная печь. Она установлена на деревянном основании, когда-то на ней была роспись. Печь в рабочем состоянии, восстановлена труба, - рассказал хозяин усадьбы, руководитель Общества культуры семейских Республики Бурятия Сергей Петров.

Отреставрированы также палисадник, главные ворота «под кабаном», отремонтированы амбар, зимовье, стайка, построен заплот и восстановлен колодец с журавлем.





- Сегодня мы проводим народные гуляния. Для усадьбы мы разработали тур «Тропами предков» и уже принимали гостей – детей их четырех школ, студентов, пенсионеров. Усадьбе 140 лет, но все здесь сохранилось в первозданном виде, - отметил Сергей Петров.

В усадьбе на лоне природы зрители подробно рассмотрели старинные предметы быта и уникальную музейную экспозицию из восковых фигур в семейских костюмах. А еще - приняли участие в народных играх, увидели чайную церемонию, посетили выставку старообрядческих книг и сувениров, а также попели и поплясали вместе с семейским ансамблем «Долюшка». На дорожку гостей угостили блюдами традиционной русской сибирской кухни.





Участница проекта «Радуга русского костюма – для разных поколений связующая нить» Елена Варанкина провела мастер-класс по ткачеству и показала всем желающим основы ткачества на станках – точных копиях старинного, которые также были закуплены в рамках проекта.

- На этих ткацких станках мы обучаемся ткачеству, пытаемся создать пояса. Кроме поясов можно соткать полотна шириной до 70 см, половики, полотенца. Работа эта кропотливая: чтобы соткать, к примеру, пояс, уходит более месяца. Сейчас у молодежи просыпается интерес к семейскому костюму, многие хотят научиться ткать, - рассказала Елена.

Гости праздника от происходящего были в восторге и с удовольствием принимали участие в играх, слушали песни, осматривали усадьбу и просто дышали свежим воздухом.





- Мы попали в необычное жилье, удивительный мир старообрядцев, услышали интересную историю хозяина дома о быте, стародавних традициях. Хозяюшки встретили песнями, плясками, чаем, организовали мастер-класс. Трудно поверить, что всему этому более 100 лет, - поделилась впечатлениями гостья праздника Оксана Чемерис.

Атмосфера праздников была добродушной, тёплой и уютной. Общество культуры семейских выражает благодарность всем, кто принимал участие в проекте и приглашает на экскурсии в музей-усадьбу Петрова села Нижний Жирим.



Фото: Анатолия Разгуляева